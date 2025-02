Fiat Fastback e Pulse aggiorneranno il sistema ibrido per risolvere un guasto

La Fiat Fastback e Pulse sono state le prime auto prodotte in Brasile da Stellantis a introdurre la tecnologia Bio-Hybrid, una novità che ha suscitato grande interesse nel settore automobilistico. Come spesso accade per i modelli pionieristici, queste vetture hanno dovuto affrontare diverse sfide e difficoltà durante il loro percorso di sviluppo e produzione.

Alcuni problemi segnalati da clienti di Fiat Fastback e Pulse ibride in Brasile: Stellantis aggiornerà i due modelli

Tra le problematiche incontrate, vi sono state alcune difficoltà tecniche e di adattamento legate all’introduzione di questa nuova tecnologia, che ha richiesto un continuo perfezionamento e ottimizzazione per garantire prestazioni elevate e un’esperienza di guida soddisfacente. Nonostante questi ostacoli, le Fiat Fastback e Pulse hanno rappresentato un passo importante verso il futuro della mobilità sostenibile.

Stellantis ha affermato che “nei prossimi giorni” “aggiornerà i prodotti” per attenuare i problemi più gravi. Secondo quanto riferito dai proprietari, a seconda del momento in cui i veicoli ibridi vengono spenti, dopo un nuovo avvio l’assistenza elettrica smette di funzionare. “Di recente ho pubblicato un articolo su un problema con la Fastback ibrida. In accelerazione non utilizzava la batteria, la stava solo caricando. Nel post c’erano alcuni commenti di persone con lo stesso problema”, ha scritto Andre Bonatte su Fastback Fiat Club, su Facebook.

“La mia Audace 2025 ibrida ha 2.400 km e oggi ho notato che si carica solo ma in modalità elettrica non si muove. Ho mandato un messaggio alla concessionaria e l’addetto ha detto che si sarebbe rivolto al reparto responsabile e mi avrebbe fatto sapere “, ha sottolineato Silvio Abella, prima di chiedere se anche altri membri del gruppo stessero affrontando la stessa situazione. Raphael Ribeiro è stato uno dei clienti che ha risposto positivamente, mentre altri hanno menzionato che la soluzione sta nella “riprogrammazione dei moduli presso il rivenditore”.

Stellantis spiega il malfunzionamento affermando che la centralina elettronica, la quale monitora i livelli di carica della batteria, può occasionalmente disattivare temporaneamente l’e-assist. Questo sistema ha il compito di fornire la coppia elettrica quando è necessario per ripristinare il livello di carica ai parametri ottimali per il funzionamento del sistema.

Secondo le analisi condotte dall’azienda, tale disattivazione non comporta impatti significativi sull’utilizzo quotidiano dei veicoli da parte della maggior parte dei consumatori. La situazione descritta, quindi, sarebbe considerata come una condizione che non interferisce in modo sostanziale con l’esperienza di guida, garantendo che il sistema riprenda a funzionare correttamente non appena i livelli della batteria sono adeguatamente bilanciati.

Stellantis ha creato un comitato, che coinvolge l’area ingegneristica, per gestire i guasti tecnologici. Inoltre, non si esclude una chiamata interna ufficiale da parte Fiat Fastback e Pulse per una risoluzione di massa dei problemi. In questo caso, vale la pena notare che il termine “richiamo” non è corretto, poiché il problema non riguarda la sicurezza del veicolo. Alla domanda su come risolverà i problemi riguardanti i due modelli ibridi flessibili, Stellantis ha risposto che “ci sta ancora lavorando”. Fonti indicano che, in effetti, si tratterà di un adattamento del palinsesto, ma che la trasmissione non avverrà in chiaro.