Jeep presenta la nuova edizione limitata Wrangler 4xe Backcountry 2025

Oggi, il marchio Jeep ha presentato la Jeep Wrangler 4xe Backcountry 2025, un modello in edizione limitata che amplifica la raffinata esperienza 4xe Sahara per i consumatori alla ricerca di contenuti migliorati e di attrezzature off-road di livello superiore.

La nuova Jeep Wrangler 4xe Backcountry 2025 in edizione limitata migliora e arricchisce la Wrangler 4xe Sahara

“La Jeep Wrangler incarna il leggendario spirito Jeep e la libertà di scegliere il proprio percorso”, ha affermato Bob Broderdorf, amministratore delegato del marchio Jeep. “La Jeep Wrangler 4xe Backcountry 2025 è progettata per i clienti che desiderano andare in fuoristrada con l’aiuto delle Adventure Guide integrate e di una TrailCam anteriore. Quindi, una volta tornati al campo, possono godersi la propria playlist sul sistema audio Alpine a nove altoparlanti, alimentare i dispositivi con l’esclusiva Jeep Power Box 4xe e rimanere connessi con il Wi-Fi di bordo”.

La Jeep Wrangler 4xe Backcountry 2025 è un’evoluzione eccitante della robusta 4xe Sahara, aggiungendo un mix di nuove funzionalità progettate per affrontare le sfide più estreme. Tra gli aggiornamenti ci sono paraurti in acciaio robusto sia all’anteriore che al posteriore, rotaie di roccia per una maggiore protezione e una griglia con protezione a singolo anello Mopar. Monta pneumatici General Grabber A/T aggressivi su esclusivi cerchi da 20 pollici, completi di decalcomanie Backcountry su cofano, parafanghi e portellone posteriore.

L’innovativo sistema di alimentazione Jeep si collega direttamente alla porta di ricarica della Wrangler 4xe, sfruttando l’energia del pacco batterie ibrido per alimentare elettrodomestici e accessori attraverso due uscite duplex da 120 volt e 15 ampere. La vettura è dotata di un avanzato sistema audio Alpine a nove altoparlanti, navigazione GPS e una TrailCam frontale per una visione chiara in avanti durante le escursioni off-road.

Per gli amanti dell’avventura, la Wrangler 4xe Backcountry offre guide integrate per percorsi fuoristrada tramite Uconnect 5 su uno schermo da 12,3 pollici, che fornisce dettagli su oltre 62 percorsi Jeep Badge of Honor, inclusi livelli di difficoltà, descrizioni dei percorsi e waypoint cruciali. Un abbonamento Premium sblocca oltre 3.000 guide di sentieri. Completa il pacchetto con tappetini anti-ghiaccio Mopar per tutte le stagioni, interruttori ausiliari per l’installazione di accessori e un hardtop in tre pezzi coordinato con la carrozzeria.

Jeep Wrangler 2025 migliora sicurezza, connettività e intrattenimento con un’ampia connettività digitale a bordo. I clienti ottengono tre mesi di servizi Jeep Connect, con opzioni fino a 10 anni di accesso al pacchetto sicurezza e protezione e cinque anni di accesso al pacchetto prestazioni del veicolo. Il veicolo supporta aggiornamenti over-the-air (OTA) per un’evoluzione continua del software.

Il sistema Uconnect 5 include AppMarket, un hub su schermo per funzionalità connesse, app di avventura come Geocaching e The Dyrt e giochi come Soduku. Lo store digitale di AppMarket semplifica la gestione degli account, consentendo agli utenti di scoprire e acquistare pacchetti di servizi connessi dalla schermata principale del veicolo, tra cui hotspot Wi-Fi, Jeep Offroad Pages Plus e SiriusXM Radio.

La Jeep Wrangler 4xe Backcountry 2025 è dotata di un propulsore ibrido plug-in 4xe di serie, esclusivo della categoria, che combina perfettamente tecnologia a benzina ed elettrica, quindi ogni viaggio offre prestazioni ed efficienza potenti con zero ansia da autonomia. La Jeep Wrangler 4xe è stata la PHEV più venduta in America per quattro anni consecutivi.

Limitata a sole 5.800 unità per il Nord America, la Jeep Wrangler 4xe Backcountry 2025 è disponibile per l’ordine ora a un prezzo consigliato di $ 64.290 in tutti i colori esterni correnti: Anvil, nero, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal, Hydro Blue e la novità del 2025 ’41, e offre un tetto elettrico Sky One-Touch in tinta con la carrozzeria.