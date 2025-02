Stellantis, il responsabile britannico chiede un pacchetto di misure mirato

Eurig Druce, il responsabile di Stellantis UK, ha lanciato un appello al governo inglese. Pare che a questo punto serva introdurre un pacchetto di supporto che aiuti i produttori di auto a soddisfare gli ambiziosi obiettivi stabiliti dall’obbligo di emissioni ZEV (Zero Emission Vehicle).

In un’intervista, Druce ha suggerito che un taglio dell’IVA sul prezzo di acquisto delle auto elettriche “potrebbe rappresentare una soluzione efficace e con costi contenuti per lo Stato”, aiutando i costruttori a raggiungere gli obiettivi di vendita imposti dalla normativa, che richiede loro di vendere l’80% di veicoli elettrici entro cinque anni.

Secondo il manager Stellantis, l’obiettivo di quest’anno di raggiungere il 28% di vendite di veicoli elettrici sarà estremamente sfidante e ha avvertito che il traguardo dell’80% entro il 2030 non potrà essere raggiunto senza un sostegno concreto da parte del governo.

Il dirigente di Stellantis ha delineato alcune misure che considera “fondamentali per il successo della transizione verso i veicoli elettrici”. In particolare, ha citato la riduzione dell’IVA sulle auto elettriche, l’incentivo per l’espansione delle infrastrutture di ricarica pubbliche, finanziate con fondi pubblici, un abbassamento dell’IVA sulla ricarica pubblica, portandola al 5% come quella domestica, sconti sulle tasse automobilistiche per i veicoli elettrici e il ritorno dei sussidi per l’acquisto di auto elettriche.

Druce ha espresso la sua preoccupazione per la “mancanza di coesione tra i vari dipartimenti governativi”, in particolare tra il Tesoro e il Ministero dei Trasporti. Ha sottolineato che, pur essendo il governo in consultazione attiva con l’industria automobilistica, sarebbe necessario “un impegno completo e coordinato per fare progressi significativi”. Per il manager Stellantis, per garantire una transizione efficace, “l’introduzione di punti di ricarica deve procedere a passo rapido, tanto quanto la produzione e vendita di veicoli elettrici”.

Sperando nella flessibilità sugli obiettivi, Druce ha ribadito che la strategia per l’80% di veicoli elettrici entro il 2030 è fattibile, come dimostrato in altri paesi come la Norvegia, ma solo se il governo adotta un piano strategico a 360 gradi.