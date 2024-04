Carlos Tavares contro il governo inglese: “La normativa ZEV è una cosa terribile”

Stellantis vive un momento difficile e pieno di tensioni. Dopo le polemiche sorte in Italia e quelle negli Stati Uniti dove solo pochi giorni fa è stato annunciato un nuovo taglio al numero di dipendenti, anche nel Regno Unito il gruppo automobilistico ha da ridire, attraverso il CEO Carlos Tavares, nei confronti del governo inglese a causa di una normativa chiamata ZEV (Zero Emission Vehicle).

Stellantis: Carlos Tavares contro il governo inglese sulla normativa ZEV

Questa normativa è stata introdotta all’inizio dello scorso anno e prevede delle quote di vendita relative a veicoli elettrici. Secondo i termini attuali del mandato ZEV, le case automobilistiche devono raggiungere almeno il 22 per cento di mix di vendite di modelli elettrici nel Regno Unito quest’anno, pena il rischio di pesanti sanzioni. Questa percentuale aumenterà gradualmente fino all’80 per cento nel 2030, in vista dell’interruzione delle vendite di auto ICE nel 2035.

Parlando con i giornalisti britannici della fabbrica di piccoli furgoni di Stellantis a Ellesmere Port, Tavares concorda con la logica dietro questa nozione, dicendo: “Penso che il fatto che stiano imponendo un aumento delle vendite di veicoli elettrici abbia senso”, ma poi ha aggiunto: ” Il problema è l’entità e il posizionamento del mandato ZEV rispetto alla domanda naturale del mercato.”

Il numero uno di Stellantis ha stimato che “la domanda naturale del mercato oggi nel Regno Unito per i BEV è la metà del mandato” e ha messo in guardia dai pericoli di aumentare questa proporzione con leggi e multe. Carlos Tavares, ha definito l’attuale mandato ZEV una “cosa terribile per il Regno Unito” e ha avvertito che potrebbe “uccidere” l’industria automobilistica nazionale.

Quanto accade nel Regno Unito è solo una delle tante conseguenze con cui le case automobilistiche hanno a che fare a causa del divieto imposto dall’UE per la produzione di auto a combustione dopo il 2035. Infatti anche il Regno Unito pur non facendo parte dell’UE ha deciso di fare a meno entro quella data delle auto con motore endotermico. Secondo molti produttori compresa l’azienda di Carlos Tavares il passaggio alle auto elettriche deve avvenire gradualmente tenendo conto di quella che è la domanda attuale di veicoli a zero emissioni.