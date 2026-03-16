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Porsche rilancia la Cayenne a benzina con un restyling e prende tempo

Porsche Cayenne restyling ICE in arrivo entro il 2027: le prime foto spia dal Nord Europa confermano un nuovo aggiornamento della versione termica.
Ippolito VdiIppolito Visconti
16 Marzo 2026
porsche cayenne 2025 porsche cayenne 2025

Il 2035 si avvicina, ma Porsche non ha nessuna intenzione di bruciare i ponti con i motori termici prima del necessario. Anzi. Mentre la Cayenne Electric è già realtà, presentata ufficialmente a fine 2025 e in arrivo sui mercati, Italia compresa, la versione termica della grande sportiva di Zuffenhausen si prepara a ricevere un ulteriore restyling. L’ennesima conferma che la transizione energetica, in Europa, procede a velocità molto più basse di quanto certi comunicati vogliano far credere.

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Il segnale è arrivato dai classici test invernali sulle strade ghiacciate del Nord Europa. Un prototipo della Cayenne termica è stato immortalato con i quattro scarichi ben in vista e le enormi prese d’aria anteriori che non lasciano spazio a equivoci. Non è un muletto elettrico. È la versione a benzina che si prepara a un nuovo capitolo, probabilmente in arrivo entro fine 2026 o al massimo nei primi mesi del 2027.

porsche cayenne gts 2025
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Esteticamente le novità saranno limitate, i prototipi viaggiano coperti per una ragione, ma tecnicamente il punto di partenza è già solido. La gamma attuale spazia dalla versione base da 353 CV fino alla Turbo E-Hybrid da 739 cavalli, passando per la S da 474 CV, la GTS da 500 CV e le varianti plug-in da 470 e 519 cavalli. Una lineup difficile da migliorare.

Sviluppare una generazione completamente nuova richiederebbe circa otto anni per recuperare l’investimento, troppi, considerando la scadenza del 2035, e la Cayenne condivide la piattaforma con l’Audi Q7, di cui è già confermata un’ultima generazione termica entro il 2027. Prolungare la vita dell’attuale modello è la mossa più sensata.

porsche cayenne 2025

Sul fronte elettrico, invece, la Cayenne Electric ha debuttato con due varianti dual motor a trazione integrale (e una “via di mezzo”, la Cayenne S), la standard con 442 CV e 835 Nm (0-100 in 4,8 secondi) e la Turbo con 1.156 CV e 1.500 Nm, capace di bruciare lo 0-100 in 2,5 secondi. Numeri da supercar, corpo da SUV.

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