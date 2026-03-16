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Dacia, alla fine il marchio “low cost” ha perso la bussola dei prezzi?

Dacia aumenta i prezzi e punta sui SUV di segmento C. Il gioiello rumeno di Renault rischia di perdere la sua identità.
Ippolito VdiIppolito Visconti
16 Marzo 2026
dacia 2026 dacia 2026

Quarant’anni di storia costruita su un’idea semplice e potente: costare meno degli altri senza vergognarsene. Oggi Dacia sembra voler riscrivere quel patto con i suoi acquirenti, e non è detto che questi ultimi siano disposti ad accettare le nuove condizioni.

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Il riposizionamento del marchio rumeno, controllato da Renault, è nei numeri. La Sandero, per anni bandiera dell’automobile accessibile, è passata da 8.690 euro nel 2008 di partenza a oltre 13.000 euro oggi. Un aumento del 50% che comincia a fare rumore (parliamo di 17 anni, con stipendi più “lenti” dei prezzi). Il Duster, modello di punta e bestseller della gamma, si avvicina ormai ai 20.000 euro, quasi il doppio del prezzo di lancio. E il nuovo Bigster, l’ingresso ufficiale di Dacia nel segmento dei C-SUV, oscilla tra 26.000 e 33.000 euro, territorio che fino a ieri apparteneva ad altri.

dacia duster 2026
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La CEO Katrin Adt ha le sue giustificazioni, e non sono campate in aria: i prezzi nell’intero settore sono cresciuti di oltre il 40% nell’ultimo decennio, tra normative stringenti e impennata dei costi delle materie prime tra il 2021 e il 2023. Argomentazioni solide, ma che rischiano di suonare come un alibi quando a pagarne le conseguenze è proprio quella fascia di clientela che aveva scelto Dacia per ragioni concrete.

Il mercato, intanto, sta già emettendo il suo verdetto. Le vendite di Sandero e Duster sono calate rispettivamente del 6,5% e del 9,8% lo scorso anno. Il Jogger ha perso il 23%. Dall’inizio dell’anno il crollo complessivo delle immatricolazioni Dacia ha toccato il 35%, un dato che il marchio attribuisce a fattori esterni e temporanei.

dacia bigster 2026

Il contesto competitivo non aiuta. Seat, Citroën, Fiat e Opel stanno affilando le armi sul fronte degli sconti, mentre i costruttori cinesi hanno ridefinito il concetto stesso di rapporto qualità-prezzo. Persino all’interno della rete di concessionari cominciano ad affiorare perplessità.

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Il copione ricorda quello di Seat e Skoda,entrate nel Gruppo Volkswagen come marchi popolari, uscite come concorrenti del mainstream europeo. Dacia giura che non percorrerà la stessa strada. Un tasso di fidelizzazione dell’80% sembra confortarla. Ma la fedeltà dei clienti, si sa, ha (appunto) un prezzo.

Entro il 2030 sono attesi quattro modelli elettrici, il lancio della Striker e il quadriciclo Hipster. Potrebbe essere un nuovo inizio. Tornare alle origini, a un certo punto, sarà l’unica mossa rimasta.

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