Stellantis: in UK è uno dei pochi produttori a rispettare il mandato ZEV per auto e furgoni

Stellantis è diventata uno dei pochi OEM (produttori di veicoli) nel Regno Unito a conformarsi al Vehicle Emissions Trading Scheme (VETS) del Regno Unito, più comunemente noto come mandato Zero Emission Vehicle (ZEV), sia per le auto che per i furgoni nel 2024. Questo risultato è stato ottenuto grazie alle forti vendite dell’ampia gamma di veicoli elettrici del gruppo, con 30 auto e furgoni elettrici in vendita nel Regno Unito di 11 marchi, senza ricorrere a metodi alternativi per conformarsi.

Stellantis ha venduto 39.492 auto elettriche nel 2024, con un aumento del 59 percento rispetto al 2023

Stellantis ha venduto 39.492 auto elettriche nel 2024, con un aumento del 59 percento rispetto al 2023, con una quota di mercato del 10,3 percento delle auto elettriche. Stellantis Pro One, rappresentata dai marchi Vauxhall, Peugeot, Citroën e Fiat Professional, ha venduto 7.821 furgoni elettrici nel 2024, tanti quanti i produttori al secondo e terzo posto messi insieme, con una quota di mercato del 35,6 percento. Ciò ha reso Stellantis il produttore di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito nel 2024.

Questo successo è stato ottenuto in un mercato difficile che ha avuto un impatto significativo sull’attività, richiedendo modifiche al modello aziendale e alle operazioni del gruppo per renderle conformi, tra cui una proposta di consolidamento della sua presenza produttiva nel Regno Unito.

Eurig Druce, Group Managing Director di Stellantis UK, ha affermato: “Nel 2024 più persone che mai hanno acquistato un veicolo elettrico e vorrei ringraziare i nostri clienti che hanno deciso di passare all’elettrico con uno dei nostri marchi e anche la nostra incredibile rete di rivenditori nel Regno Unito per aver reso possibile tutto questo”.

“Stellantis accoglie con favore la consultazione del governo del Regno Unito sulla graduale eliminazione delle nuove auto a benzina e diesel dal 2030 e il supporto per la transizione a zero emissioni. La nostra ambizione per veicoli al 100% a zero emissioni è chiaramente spiegata nel nostro piano strategico Dare Forward 2030: i nostri obiettivi sono allineati”.

“Tuttavia, nonostante l’offerta di una gamma molto completa di auto e furgoni elettrici popolari e una forte volontà e attenzione nel rendere i nostri EV il più possibile accessibili, le traiettorie ripide del mandato ZEV sono fuori passo rispetto alla domanda attuale. In parole povere, se il Regno Unito deve raggiungere le sue ambizioni di emissioni di trasporto e affinché i EV rappresentino l’80% delle nuove auto vendute nel 2030, allora i consumatori avranno bisogno di un maggiore incoraggiamento da parte del governo per farlo”.