Fiat rinnova la sua gamma in Brasile con 7 novità nel 2025

Entro dicembre 2025 arriveranno in Brasile sette nuovi modelli Fiat, tra cui restyling, nuovi motori e il ritorno di un classico amato dai brasiliani. Ecco quali saranno le principali le novità che riguardano Fiat Toro, Titano, Fastback, Argo, Cronos, Ducato e Doblò, che promettono di rivoluzionare il mercato automobilistico.

Fiat ha annunciato un piano ambizioso per il mercato brasiliano, con il lancio di sette nuovi modelli entro la fine del 2025. Questa strategia mira a rafforzare la presenza del marchio in un settore sempre più competitivo, in cui rivali come Chevrolet e Ford stanno introducendo numerose novità. L’obiettivo di Fiat è aggiornare la gamma con miglioramenti tecnologici, nuovi motori, restyling e il ritorno di un modello iconico molto apprezzato dai brasiliani.

Sebbene la casa automobilistica non abbia ancora svelato tutti i dettagli, alcune informazioni sono già emerse. Tra le novità attese ci sono l’aggiornamento dei pick-up Toro e Titano, il restyling della berlina Cronos e miglioramenti per i modelli Fastback e Argo. Inoltre, Fiat introdurrà una versione del Ducato con cambio automatico e riporterà sul mercato il celebre Fiat Doblò, un ritorno che potrebbe suscitare grande interesse tra i consumatori.

La prima novità è già disponibile: la Fiat Toro monta ora il motore 2.2 turbodiesel a quattro cilindri del Ram Rampage. Ciò ha comportato un notevole aumento delle prestazioni, con 200 CV di potenza e 45,9 kgfm di coppia. Rispetto alla versione precedente, si registra un guadagno di 30 CV e 10,4 kgfm.

Dopo il Fiat Toro, anche il pick-up Fiat Titano sarà aggiornato con il motore turbodiesel 2.2 Multijet II. Questo motore erogherà 200 CV di potenza e 45,9 kgfm di coppia, garantendo un’esperienza di guida più robusta ed efficiente. Inoltre, la Fiat Titano non sarà più prodotta in Uruguay e sarà fabbricata in Argentina. Le versioni base avranno un cambio manuale a sei marce e la possibilità di scegliere la trazione 4×2 o 4×4. Le versioni top di gamma avranno un cambio automatico a nove marce, sempre con trazione 4×4.

La Fiat Fastback del 2026 presenterà una significativa novità: il tetto apribile panoramico, una caratteristica che aggiungerà un tocco di raffinatezza al SUV, rendendolo più competitivo rispetto alla Volkswagen Nivus GTS. Questo nuovo elemento non solo aumenterà il comfort dei passeggeri, ma contribuirà anche a rendere il design del modello ancora più elegante e moderno. La versione Abarth, in particolare, avrà il tetto panoramico come dotazione standard, offrendo un’esperienza di guida superiore sia in termini di comfort che di stile.

Oltre al tetto panoramico, la Fiat Fastback riceverà aggiornamenti estetici per la linea 2026, tra cui un nuovo paraurti anteriore e una serie di modifiche agli interni. Tuttavia, la motorizzazione rimarrà invariata. Queste modifiche miglioreranno l’aspetto e la funzionalità del veicolo, pur mantenendo la stessa potente performance che ha contraddistinto il modello finora.

Fiat Argo verrà aggiornata nel 2026 e le versioni più costose saranno dotate di fari a LED. Dal suo lancio nel 2017, la berlina compatta non ha subito grandi cambiamenti, rendendo questo aggiornamento uno dei lanci più attesi dai consumatori. Nonostante il restyling, il motore rimarrà lo stesso: saranno presenti i motori 1.0 a tre cilindri e 1.3 a quattro cilindri della famiglia Firefly.

La Fiat Cronos, prodotta in Argentina, si prepara a ricevere una serie di aggiornamenti significativi nel 2025. Oltre al restyling, uno degli elementi chiave sarà l’introduzione di nuove funzionalità di sicurezza, con l’inclusione di quattro airbag, contribuendo così a migliorare la protezione degli occupanti e aumentando il livello complessivo di sicurezza del modello.

Una delle principali novità sarà l’arrivo del motore 1.0 T200 da 130 CV, già utilizzato sui modelli Pulse e Fastback, che offrirà una versione più potente e moderna della berlina compatta. Ma anche il Fiat Ducato subirà un importante ammodernamento nel 2025. Il furgone commerciale avrà un design rinnovato, con paraurti ridisegnati e una griglia anteriore aggiornata. All’interno, il cruscotto sarà completamente rivisitato, così come i comandi per l’aria condizionata, e il sistema di intrattenimento riceverà un importante aggiornamento.

Una delle novità principali sarà l’introduzione del motore turbodiesel 2.2, capace di erogare 182 CV di potenza e 45,9 kgfm di coppia. Per la prima volta, il Ducato avrà anche un cambio automatico a nove velocità, migliorando l’efficienza e il comfort di guida. Infine, Fiat riproporrà il classico Doblò, che ritornerà sul mercato completamente rinnovato, sia in versione elettrica che con un’opzione di carrozzeria destinata al segmento commerciale.

Il nuovo Fiat Doblò elettrico sarà dotato di un motore da 136 CV e 27,5 kgfm di coppia, con un’autonomia che arriverà fino a 492 km secondo il ciclo WLTP europeo, rendendolo una scelta ideale per flotte aziendali e clienti in cerca di soluzioni di mobilità sostenibile.