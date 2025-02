Nuova Fiat Pandina avrà uno stile più simile a quello della Panda anni ’80

Nuova Fiat Pandina sarà la nuova generazione dell’attuale Fiat Panda che come anticipato dal CEO di Fiat Olivier Francois arriverà sul mercato entro il 2030. Anzi qualcuno ipotizza che il modello possa arrivare anche prima di quella data. Come sappiamo la sua casa sarà ancora lo stabilimento Stellantis di Pomigliano dove viene costruita l’attuale generazione. Il nuovo modello nascerà su piattaforma STLA City al pari della futura Fiat 500 e arriverà sul mercato molto probabilmente in versione elettrica ed ibrida.

Francois conferma che la nuova Fiat Pandina ricorderà il modello degli anni ’80 per essere più simile alla Grande Panda

A proposito di quelle che saranno le caratteristiche estetiche della nuova Fiat Pandina, si registrano le dichiarazioni rilasciate al magazine inglese Autocar nei giorni scorsi dall’amministratore delegato di Fiat Olivier Francois. Il CEO di Fiat, Olivier Francois, ha dichiarato: “Sarà una Panda di segmento A. In Italia, le auto di questo segmento sono un’icona, ma il nostro obiettivo è renderla globale. Purtroppo, al di fuori dell’Italia c’è un mercato più limitato per veicoli di queste dimensioni, il che rende la sfida più complessa.”

Francois ha spiegato che il progetto seguirà la filosofia della concept Fiat Centoventi, puntando su semplicità e innovazione. “Dobbiamo riflettere su ciò che è realmente necessario, cosa possiamo eliminare per mantenere bassi i costi di produzione”, ha continuato, aggiungendo che la produzione dovrà essere su larga scala per garantire il successo economico. Il CEO è comunque ottimista e convinto che, con la giusta strategia, il modello avrà il potenziale per diventare un successo internazionale.

Mentre il design della nuova Fiat 500 sarà evolutivo, per la Panda ci sarà un cambiamento più significativo, ha confermato ad Autocar Olivier François, CEO di Fiat. “Mi aspetto che il design della nuova Fiat Pandina sarà un po’ più vicino alla Panda originale degli anni ’80”, ha detto. Ciò la collegherebbe anche più strettamente alla nuova Grande Panda. “Quando le vedrete una accanto all’altra, vedrete mamma orsa e orsetto. Sarà davvero carina. Non sarà solo una versione più piccola della Grande Panda, ma avrà collegamenti visivi, le stesse radici e la silhouette iconica”, ha aggiunto.