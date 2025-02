Nuova Fiat Fastback: ecco dove sarà prodotta e quando inizierà la sua produzione

Nuova Fiat Fastback conosciuta anche con il soprannome di Panda Fastback è una delle prossime novità attese nella gamma di Fiat insieme a quella che al momento viene chiamata come Giga Panda o nuova Fiat Multipla. L’arrivo di questo modello dovrebbe avvenire o poco dopo la nuova Multipla o addirittura secondo altri in contemporanea.

Ecco dove e quando sarà prodotta la nuova Fiat Fastback

A differenza della nuova Fiat Multipla di cui sappiamo già che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco, non ci sono notizie ufficiali a proposito del luogo in cui verrà costruita la nuova Fiat Fastback. Sembra però assai probabile che anche per questa auto Fiat scelga proprio Kenitra dove Stellantis di recente ha fatto un maxi investimento per ampliare la produzione. Del resto parliamo di una vettura che sarà molto simile alla nuova Fiat Multipla avendo la stessa piattaforma smart car e anche la stessa gamma di motori. Cambierà lo stile della carrozzeria che al posteriore sarà più sportivo e aerodinamico per la nuova Fastback.

A quanto pare la produzione della nuova Fiat Fastback dovrebbe iniziare nel corso della primavera del 2026 subito dopo la sua presentazione che dovrebbe avvenire sempre in quel periodo come dicevamo poc’anzi forse in contemporanea con la nuova Multipla. Questa vettura sarà un’auto globale che verrà venduta in Europa ma anche in altre parti del mondo compreso il Sud America dove andrà a sostituire l’attuale Fastback. In quel continente il suo arrivo potrebbe avvenire entro la fine del 2027.

Come dicevamo poc’anzi anche questa auto arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica con gli stessi motori della nuova Multipla. Più difficile vedere la presenza di un motore elettrico. Assolutamente da escludere una versione a 7 posti che invece caratterizzerà la gamma della nuova Fiat Multipla.