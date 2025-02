Nuova Jeep Renegade costerà meno di Fiat Grande Panda? Una sorpresa micidiale in arrivo

Il 2027 dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Jeep Renegade. La vettura di sicuro è una delle più attese tra quelle che Stellantis pare intenzionata a portare sul mercato nel corso dei prossimi anni. Di questa auto negli ultimi tempi se ne dicono di cotte e di crude. Certamente continuerà ad avere un ruolo fondamentale all’interno della gamma di auto della casa automobilistica americana garantendo importanti quote di mercato a livello globale.

Jeep potrebbe avere in serbo alcune interessanti sorprese per la sua nuova Jeep Renegade

Della nuova Jeep Renegade, che qui vi mostriamo in due celebri render che provano ad ipotizzare il suo design, sappiamo che avrà un look rinnovato più vicino a quello dei più recenti modelli di Jeep come la Recon, la Avenger e la stessa Wagoneer S. Questo ovviamente per garantire un certo family feeling con il resto della gamma di SUV e fuoristrada del brand di Stellantis. Sappiamo anche che probabilmente rispetto al modello attuale la futura generazione guadagnerà qualche cm per differenziarsi maggiormente dall’Avenger e avvicinarsi alla nuova Compass made in Melfi che a sua volta dovrebbe crescere leggermente.

Al momento non è chiaro se la nuova Jeep Renegade userà la piattaforma STLA Small o la Smart Car ma una cosa appare chiara: Jeep vuole fare una sopresa a tutti i suoi fan proponendo questo modello a prezzi davvero micidiali. Si dice che questo varrà non solo per la versione termica che non mancherà e sarà l’entry level ma anche per la versione elettrica al 100 per cento. Tanto che qualcuno addirittura ipotizza che questa vettura possa costare addirittura meno di Fiat Grande Panda. A noi francamente sembra un po’ esagerato per quanto Jeep possa optare per una soluzione più low cost rispetto alla Avenger. Di certo avremo le idee più chiare più avanti man mano che ci avvicineremo al suo debutto.

Debutto che come abbiamo detto poc’anzi dovrebbe avvenire entro la fine del 2027. Prima infatti Jeep dovrà far debuttare altri modelli come la Jeep Recon di cui ieri vi abbiamo mostrato le prime immagini ufficiali ma anche la stessa nuova Jeep Compass.