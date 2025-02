Alfa Romeo Stelvio 2025: Audi, Mercedes e BMW nel mirino

Alfa Romeo Stelvio 2025 è la grande novità di quest’anno per la casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo è previsto nei prossimi mesi. Si parla di giugno come mese per la sua prima rivelazione anche se la commercializzazione a quanto pare non inizierà prima del prossimo autunno. Questa vettura è considerata un modello fondamentale per la crescita di Alfa Romeo nel segmento premium a livello globale.

Siamo sempre più vicini al lancio di Alfa Romeo Stelvio 2025 una vettura che farà avvicinare Alfa Romeo ai rivali tedeschi

La casa automobilistica milanese con Alfa Romeo Stelvio 2025 mette nel mirino le rivali Audi, BMW e Mercedes a cui proverà a dare serio filo da torcere in quel segmento di mercato che diventa sempre più importante ogni anno che passa. Il nuovo modello di Alfa Romeo si inserirà nel segmento dei SUV di lusso, competendo direttamente con modelli come l’Audi Q6 e-tron. Basato sulla piattaforma Stla Large, offrirà opzioni di batteria che varieranno da 85 kWh a 115 kWh, con configurazioni sia a singolo che doppio motore disponibili.

Una versione di punta Quadrifoglio svilupperà oltre 1.000 cavalli, mentre è probabile che almeno una versione includa un sistema ibrido plug-in. Gli interni introdurranno l’architettura Stla Brain, integrata con il cloud di Amazon, promettendo un’esperienza di guida completamente rivisitata. Il design includerà una griglia anteriore “destrutturata” e una fascia posteriore scura integrata nella carrozzeria, mirando a massimizzare lo spazio interno, nonostante le sfide aggiuntive rispetto ai veicoli a combustione tradizionale.

Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà la prima auto di Stellantis in Europa ad usare la piattaforma STLA Large che poi ritroveremo nel 2026 anche con la nuova Alfa Romeo Giulia. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre sorprese ci riserverà il Biscione con il debutto di questo atteso modello che forse per la prima volta vedremo senza veli il prosismo 24 giugno, giorno in cui Alfa Romeo festeggia un compleanno speciale: 115 anni.