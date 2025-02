Opel Corsa Yes disponibile da 24.400 euro

Opel Corsa continua a collezionare successi. Secondo i dati sulle immatricolazioni del 2024, la Corsa si conferma per il quarto anno consecutivo il modello di city car più venduto in Germania. Ma Opel non si accontenta di questo risultato: il marchio ha deciso di rendere il suo best-seller ancora più attraente per i clienti con la nuova edizione speciale Opel Corsa Yes.

Opel Corsa Yes: la nuova edizione speciale in Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red può essere ordinata online

Dopo il successo della Opel Corsa Yes Edition dell’anno scorso, gli acquirenti di Corsa possono ora scegliere tra tre colori esclusivi. Nei colori Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red, questa piccola e agile city car si distingue ancora di più sulle strade. Inoltre, questa edizione speciale include di serie diversi equipaggiamenti di livello GS, offrendo un design sofisticato e sportivo a un prezzo estremamente competitivo.

E la parte migliore? I clienti possono scegliere tra tre tipi di motore: 100% elettrico, ibrido a 48 volt o un efficiente motore a combustione. Con prezzi a partire da 24.400 euro i clienti i Opel Corsa Yes possono configurare la loro versione preferita online in pochi clic. Quindi, la risposta alla domanda è semplice: “Esiste un’auto da città elegante, pratica e ricca di personalità?” Come nella pluripremiata campagna pubblicitaria, la risposta è chiara: “Yes, of Corsa!”

La Opel Corsa è ultramoderna, emozionante e, se lo si desidera, completamente elettrica. Una piccola city car che si adatta ai giorni nostri e alla quale i clienti dicono “Yes, of Corsa!” con convinzione. Con la nuova edizione speciale Yes, porta una ventata di aria fresca nel segmento. A prezzi interessanti, gli appassionati di Corsa potranno guidare un’auto dal carattere forte e con un equipaggiamento di prim’ordine.

La Opel Corsa Yes si distingue ancora di più per il suo design sofisticato e moderno. Il tetto nero di serie, il logo Opel Blitz nero sull’Opel Vizor e la scritta ” Corsa” ben visibile sul posteriore sottolineano il suo carattere dinamico. Inoltre, questa edizione limitata è dotata di serie di cerchi bicolore da 16 pollici.

Gli interni seguono l’estetica vivace degli esterni, con finiture abbinate in verde, blu o rosso, a seconda della tonalità scelta per la carrozzeria. I sedili sportivi neri, regolabili in più posizioni, garantiscono un comfort extra sia al guidatore che al passeggero anteriore. Per un comfort ancora maggiore, il Comfort Pack include il riscaldamento multistadio per i sedili anteriori e il volante in pelle riscaldabile, entrambi di serie.

Per chi cerca un’auto da città che unisca guida a zero emissioni locali e uno stile sorprendente, la Opel Corsa Electric YES è disponibile. Oltre a essere dotata di un’efficiente pompa di calore, questa versione 100% elettrica può essere dotata opzionalmente di un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW che garantisce tempi di ricarica ancora più rapidi. Con l’edizione speciale Corsa Yes, Opel offre un’auto ricca di personalità, tecnologia e comfort, sempre con quel tocco speciale che fa la differenza.