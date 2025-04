Ferrari 330 GTC: a Goodwood venduto un esemplare da vetrina, come nuovo

La Ferrari 330 GTC non è in cima ai sogni degli appassionati del “cavallino rampante”, ma ha fascino da vendere. A me piace. Trovo intriganti, sul piano estetico, le sue forme pulite e muscolari. La meccanica, poi, è al top, come è giusto che sia su un’auto di Maranello. Un esemplare della specie, di immensa classe, si è offerto negli scorsi giorni alla tentazione dei potenziali acquirenti. Stiamo parlando di quello con telaio numero 9537, nato nel 1967.

Teatro della vendita è stato il prestigioso Goodwood Members’ Meeting, nel Regno Unito. L’asta è stata gestita dagli specialisti di Bonhams Cars. Si prevedeva un target di prezzo fra 480 mila e 600 mila euro. Le stime sono quasi andate a centro. Il rilancio più alto, che ha permesso l’aggiudicazione del lotto, si è fermato a circa 470 mila euro. Non era così scontato, perché le cessioni all’incanto possono sorprendere, spingendo talvolta i contendenti verso cifre molto diverse da quelle ipotizzate dagli specialisti.

Originariamente consegnata in Italia, questa splendida Ferrari 330 GTC ha viaggiato per il mondo, con una ricca storia che tocca anche gli Stati Uniti e il Regno Unito. Negli USA fece il suo sbarco in North Carolina, quando il contatore del tempo segnava l’anno 1970. Nel 1975 finì nell’Upper Maryland. Subito dopo fu accolta nella collezione di un grande cultore di belle auto, nel Delaware, che la tenne per quasi un trentennio.

Risale al 2003 il ritorno di questa coupé in Italia. Nel Belpaese rimase per qualche anno, prima di trasferirsi nel 2011 in UK. Qui, secondo quanto riporta la scheda di vendita, la Ferrari 330 GTC di cui ci stiamo occupando fu sottoposta a un restauro di durata triennale, eseguito in modo meticoloso da specialisti del marchio del “cavallino rampante“. Il costo degli interventi? Circa 185 mila euro più IVA, col cambio odierno. Grazie all’intervento, l’auto ha recuperato lo smalto dei tempi migliori.

Basta guardare le foto per capire il livello del suo splendore. Bello l’abbinamento fra la carrozzeria in Blu Chiaro Metallizzato e gli interni in Pelle Grigia chiara. Sembra l’epitome della Dolce Vita. A garantire il giusto livello di comfort ci pensa l’aria condizionata, con cui l’esemplare è uscito dalla fabbrica emiliana. Nel 2016 è giunta la certificazione Ferrari Classiche.

Ora la “nostra” Ferrari 330 GTC è pronta a concedere le sue grazie al nuovo proprietario, che potrà partecipare a tanti eventi esclusivi, sempre in prima classe, per il fascino del modello. A prescindere dall’uso dinamico, un mezzo del genere è coinvolgente anche per il tocco di eleganza che può dare a un garage di lusso. Ricordiamo che la vettura in esame prese forma in 598 esemplari, tra il 1966 e il 1968. Quindi è abbastanza rara. Fra i suoi plus, la versatilità, che ne fa un’auto confortevole ma molto incisiva sul piano prestazionale. Valido l’handling. Del resto, il telaio è quello della 275 GTB.

Sotto la carrozzeria di Pininfarina, in posizione anteriore, trova accoglienza un motore V12 da 4.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 300 cavalli a 7.000 giri al minuto, su un peso a vuoto di 1.200 chilogrammi. Quanto basta per garantire corpose accelerazioni alla Ferrari 330 GTC, che può raggiungere una punta velocistica di 242 km/h. Navigate nell’oro e volete concedervi un bel cadeau automobilistico, di taglio vintage? Segnate in agenda i rendez-vous con le prossime aste. Magari troverete una “rossa” che fa per voi.

Foto da profilo Facebook Bonhams Cars

Fonte | Bonhams Cars