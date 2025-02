Fiat Panda Multipla avrà il nome di un animale di grandi dimensioni

Interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Fiat Olivier Francois. Parlando con il magazine spagnolo El Espanol il numero uno di Fiat ha parlato un po’ dei piani futuri del marchio e ovviamente ad un certo il discorso ha finito per concentrarsi sulla prossima novità della gamma Fiat e cioè la Fiat Panda Multipla conosciuta anche con il soprannome di Giga Panda.

Giga Panda non si chiamerà così e nemmeno Fiat Panda Multipla ma avrà il nome di un altro animale

A proposito della futura Fiat Panda Multipla che dovrebbe debuttare tra fine anno e prima metà del 2026, Olivier Francois ha dichiarato: “Fiat è specializzata nel segmento B, con prodotti come la Panda e la 500, unici all’interno del gruppo. Ma abbiamo deciso di esplorare anche il segmento C con vetture compatte e molto italiane, con tanto spazio e prezzi interessanti. Fiat tornerà nel segmento C il prossimo anno”.

“Bisogna portare rispetto al nome Multipla. Per Fiat questo nome va oltre il nome, è un concetto, una filosofia, quindi è più di un nome. La Fiat Multipla rappresenta soluzioni innovative nella progettazione degli spazi interni. Pertanto, se mettiamo due sedili nella parte anteriore e tre in quella posteriore di un’auto, non stiamo realmente fornendo una soluzione diversa, quindi non potremmo chiamarla Fiat Panda Multipla.

“A breve lanceremo due nuovi modelli, che avranno una configurazione dei sedili tradizionale: due sedili anteriori e tre sedili nella seconda fila. Pertanto non potevano essere chiamate Multipla. Ma sto spingendo il team ad andare oltre e a lanciare il prossimo modello dopo questi primi due – un terzo nuovo modello, quindi – per avere soluzioni innovative che possano trasportare più persone in un modo inaspettato e inaspettato”.

“Quello si che meriterebbe il nome Fiat Multipla. E non parlerei di una soluzione come quella della Citroën C3 Aircross o della Opel Frontera, che hanno già tre file di sedili e fino a sette sedili. Ma questa soluzione è già pronta… ecco perché sto cercando qualcosa di più innovativo. Ma ammetto che sono tentato di realizzare un modello simile, tutto dipenderà da quanto saremo puristi nel concetto Multipla”.

“Non abbiamo ancora deciso il nome del prossimo modello. Il suo nome in codice è “GigaPanda o MegaPanda”, ma non sarà un panda, bensì un animale di dimensioni maggiori. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sarà quello di un animale”. Insomma niente Fiat Panda Multipla per questo modello.