Dodge pensa ad un’auto sportiva da meno di 30 mila euro

Il CEO di Dodge, Matt McAlear, ha recentemente accennato alla possibilità di lanciare negli USA una nuova auto sportiva dal prezzo inferiore ai 30.000 dollari durante una conversazione con “The InEVitable Podcast”. Mentre Dodge si concentra sul continuare a offrire prestazioni elevate, McAlear è convinto che un’auto sportiva economica da utilizzare nei fine settimana potrebbe suscitare un notevole interesse sul mercato.

Dodge non esclude il lancio di una vettura sportiva economica in futuro

“C’è sicuramente un mercato per chi cerca di nuovo una vettura da fine settimana, magari una Viper, ma non ha a disposizione quei 100.000 o 120.000 $.” Sebbene Dodge abbia sempre puntato su muscle car e veicoli ad alte prestazioni, McAlear ha suggerito che il marchio sta esplorando diverse fonti di ispirazione per un possibile nuovo modello sportivo. “Credo che ci sia qualcosa da imparare da ciò che alcune aziende di powersports hanno fatto. Non parlo solo dei side-by-side, ma anche dei veicoli a tre ruote come le Slingshot, penso che ci sia qualche spunto interessante”.

Dodge ha già esplorato l’idea di un’auto sportiva accessibile in passato. Nel 2002, la casa automobilistica ha svelato la Dodge Razor Concept, una coupé leggera a due posti progettata per offrire un’esperienza di guida pura a un prezzo stimato di soli $ 14.500 all’epoca (o circa $ 25.900 se adeguato all’inflazione). La Razor presentava un motore turbo a quattro cilindri da 2,4 litri che erogava 250 cavalli, abbinato a una trasmissione manuale a 6 marce. L’auto aveva un design minimalista, ispirato alle classiche auto sportive europee, ma non è mai entrata in produzione.

Un altro concept degno di nota arrivò nel 2007 con la Dodge Demon Concept. A differenza della Razor, la Demon fu progettata come roadster, puntando ad auto come la Mazda MX-5 Miata e la Pontiac Solstice. Alimentata da un motore a quattro cilindri da 2,4 litri che produceva 172 cavalli e un cambio manuale a 6 marce, la Demon era un’auto sportiva economica e senza fronzoli che metteva in mostra la capacità della Dodge di costruire un veicolo ad alte prestazioni coinvolgente ma economico. Tuttavia, come la Razor, la Demon rimase un concept e non vide mai una versione di produzione.

Con gli ultimi commenti di McAlear, Dodge sembra tornare a considerare l’idea di un veicolo che sia sia accessibile che focalizzato sulle prestazioni. Sebbene i dettagli siano ancora poco definiti, le dichiarazioni del CEO fanno intuire che il nuovo modello potrebbe distaccarsi dai tradizionali schemi delle muscle car, pur mantenendo l’inconfondibile stile aggressivo e l’etica prestazionale che hanno sempre caratterizzato il marchio.

“Dobbiamo essere originali come lo è stata la Viper. Questo nuovo modello deve arrivare sul mercato e distinguersi, essere unico e profondamente Dodge”, ha sottolineato McAlear. “Non deve essere una rivale della Corvette, né della Mustang. Ecco perché non abbiamo mai dichiarato di voler competere direttamente con Mustang o Camaro, giusto? Noi siamo sempre andati per la nostra strada, con un tipo di prestazioni completamente diverso”.