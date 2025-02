DS Automobiles dopo la vittoria di venerdì conquista altri punti a Jeddah con Vergne

Dopo la prima pole position e la vittoria d’esordio della stagione per DS Automobiles grazie a Maximilian Günther venerdì, i team e i piloti del campionato mondiale ABB FIA Formula E sono tornati in pista sabato sera per la quarta gara della stagione. Questa volta è stato Jean-Éric Vergne a issare la bandiera per DS Automobiles. Il francese è partito dal 12° posto in griglia e poi ha risalito la classifica, arrivando quarto a metà gara. A differenza del giorno prima, non c’era il Pit Boost a fornire energia extra durante i 31 giri.

Jean-Éric Vergne ha concluso al settimo posto, segnando altri punti per DS Automobiles a Jeddah

La gestione dell’energia è stata una delle chiavi del successo, con i fan che hanno assistito a una gara molto strategica. Scegliendo di mantenere una lunga “Attack Mode” di sei minuti per la fine della gara, JEV è stato in grado di lottare per un posto sul podio quasi fino al traguardo. Tuttavia, un ultimo giro pieno di azione lo ha fatto scendere dal quarto al settimo posto negli ultimi metri. Sebbene naturalmente deluso dal risultato finale, l’unico due volte campione del mondo dello sport è comunque riuscito a segnare alcuni punti importanti per sé e per il team DS PENSKE. Dopo quattro gare su 16, è attualmente sesto nella classifica provvisoria.

Maximilian Günther ha iniziato la gara dalla sesta posizione in griglia, ma è stato purtroppo costretto al ritiro dopo un contatto alla terza curva. Avendo ottenuto il punteggio massimo venerdì (grazie alla pole position, alla vittoria e al giro più veloce), il tedesco è attualmente quarto nella classifica generale. DS Penske è anche quarto nella classifica Team, a soli cinque punti dal leader. Dopo l’Arabia Saudita, l’ABB FIA Formula E World Championship riprenderà a Miami. La nota metropoli sulla costa orientale degli Stati Uniti ospiterà la quinta gara della stagione il 12 aprile.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance: “Oggi è stata una gara molto diversa da quella di ieri ed è stata più difficile per noi. Dopo un contatto al primo giro, Max è stato costretto al ritiro perché la macchina era troppo danneggiata per continuare. JEV ha fatto una grande gara, salendo dal 12° posto in griglia al settimo posto al traguardo. Ma per essere completamente onesti, ci aspettavamo di più perché stava ancora lottando per un podio a poche curve dal traguardo. Tuttavia, lasciamo Jeddah felici perché abbiamo fatto progressi in entrambi i campionati (Team e Piloti) e il distacco dai leader è molto ridotto. Potete star certi che non lasceremo nulla di intentato mentre ci prepariamo per la prossima gara a Miami!”

Jean-Éric Vergne pilota DS Penske e campione del mondo di Formula E 2018 e 2019: “È stata una bella gara oggi, anche se il risultato non è stato quello che volevamo. Ovviamente puntavo a qualcosa di più, ma la Formula E è così: a volte le cose vanno come vuoi e a volte no. Ho perso qualche posizione all’ultimo giro, nonostante fossi nel gruppo di testa per tutta la gara. Tuttavia, abbiamo fatto ottimi progressi dopo essere partiti 12° e aver lottato per i primi tre per la maggior parte della gara. Il risultato finale è frustrante, ma il punto positivo è che abbiamo lavorato molto bene come squadra. Ieri, sia Max che io abbiamo portato a casa dei punti importanti. Oggi è il mio quarto piazzamento a punti in quattro gare. Quindi continueremo a lavorare sodo, come abbiamo fatto finora, e sono sicuro che continueremo a fare progressi durante le prossime gare.”

Massimiliano Günther pilota DS Penske: “Guardando tutto nel complesso, è stato un weekend molto positivo per noi. Abbiamo mostrato molte prestazioni in entrambi i giorni. E ieri è stato un sogno, mentre oggi siamo stati ancora una volta molto solidi. Ho fatto il tempo più veloce nelle prove libere e sono arrivato alla fase finale delle qualifiche. Partendo dalla terza fila in griglia, speravo di lottare almeno per un podio. Poi è arrivata la terza curva; ho provato ad affiancare un’altra macchina e ho bloccato le ruote anteriori in frenata. Volevo rallentare ma era troppo tardi, ero solo un passeggero. C’è stato un contatto e il danno ha significato la fine della mia gara. È un vero peccato e mi dispiace per quello che è successo. Ora dobbiamo voltare pagina e concentrarci su ciò che verrà dopo. La cosa più importante è che la squadra sia competitiva e che lavoriamo bene insieme. Lo abbiamo dimostrato per tutto il weekend e non vedo l’ora di continuare a dimostrarlo nelle gare a venire”.