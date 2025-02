DS Automobiles ha conquistato la sua prima vittoria dell’anno grazie a Maximilian Günther

Per la prima volta, Jeddah ospita l’ABB FIA Formula E World Championship questo fine settimana per la terza e la quarta gara della Stagione 11. E la storia registrerà anche che è stato nella seconda città più grande dell’Arabia Saudita che Maximilian Günther ha conquistato la sua prima vittoria con DS Automobiles venerdì sera. Partito dalla pole position, il pilota tedesco si è assicurato una vittoria spettacolare riprendendo il comando nella chicane finale, a poche centinaia di metri dal traguardo.

Maximilian Günther ha conquistato la sua prima vittoria con DS Automobiles venerdì sera

L’intensità della battaglia tra le monoposto elettriche è stata evidente fin dalle qualifiche, con otto team diversi che sono arrivati ​​alla fase finale. Mentre Jean-Éric Vergne è arrivato quinto nel suo gruppo, perdendo un posto per meno di un decimo di secondo, Maximilian Günther ha messo insieme una corsa impeccabile fino alla fine, assicurandosi la sua prima pole position con DS Automobiles, la 25a per il produttore francese di auto di lusso.

Quando si sono spente le luci, Max ha mantenuto una posizione di testa fino a metà gara, quando tutti i concorrenti si sono alternati per il nuovissimo Pit Boost. Questa ricarica ultraveloce è una novità della Formula E di questa stagione: una carica da 600 kW per 30 secondi consente alle auto di assumere 3,85 kWh in più, aggiungendo il 10% di energia in più. Questo è un altro esempio di come la FIA e la Formula E continuino a spingere lo sviluppo della mobilità elettrica a tutti i livelli.

Nonostante abbia perso qualche posizione durante il pit stop, Maximilian Günther ha rapidamente ripreso quota, riducendo il distacco dal leader e sorpassandolo a poche centinaia di metri dal traguardo. Oltre ad aggiudicarsi la pole position e la vittoria, il nuovo pilota DS Automobiles ha anche fatto segnare il giro più veloce della gara, confermando sia il suo dominio che quello della DS E-Tense FE25 in Arabia Saudita. Di conseguenza, ha ottenuto il punteggio massimo di 29 punti e si è portato al terzo posto nella classifica del campionato mondiale.

Partito dal 10° posto in griglia, anche Jean-Éric Vergne ha fatto una gara solida. Il francese è risalito fino al sesto posto, segnando punti per la terza volta in altrettante gare. Le prestazioni combinate di entrambi i piloti hanno aiutato DS Penske a riprendersi il secondo posto nella classifica Team. La quarta gara della stagione è in programma per sabato alle 20:00 ora locale (18:00 CET). I piloti DS Automobiles punteranno a un’altra prestazione di rilievo in questa seconda resa dei conti del weekend.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “È stata davvero una gara perfetta. Quando prendi la pole position, vinci la gara e fai il giro più veloce, non puoi davvero chiedere di più! Voglio congratularmi con Max e con tutto il team per l’incredibile lavoro svolto prima di questa gara. Nei primi due round, abbiamo capito il nostro potenziale, ma siamo stati penalizzati dagli incidenti. Oggi, è andato tutto alla perfezione. L’immenso talento del nostro team e del nostro pilota ci ha permesso di ottenere un risultato memorabile. Anche JEV ha fatto una gara forte, salendo dalla P10 alla P6. Nel complesso, abbiamo raccolto molti punti per DS Penske, che ora è seconda in classifica. Domani, torneremo in pista, puntando a un’altra gara solida.”

Maximilian Günther ha dichiarato: “È stata una giornata fantastica per noi. Sono molto orgoglioso e felice di aver ottenuto questa vittoria, la mia prima con la squadra. Gli uomini e le donne che lavorano dietro le quinte se la meritano davvero! Hanno fatto un lavoro incredibile nelle ultime settimane e c’è così tanto talento in questa squadra. Adoro lavorare con loro! Lavoriamo sodo ed essere ricompensati con una vittoria solo alla nostra terza gara insieme è fantastico. Non è stata una gara facile, ma abbiamo lottato per ottenere la vittoria. E l’abbiamo fatto con stile, con la pole position, la vittoria e il giro più veloce. Questo mi rende davvero orgoglioso.”

Jean-Éric Vergne, campione del mondo di Formula E 2018 e 2019 ha affermato: “È stata una grande gara per tutta la squadra e, prima di tutto, voglio congratularmi con Max per la sua vittoria. Per quanto mi riguarda, sono passato dal 10° al 6° posto e non credo che avrei potuto sperare di più. Sfortunatamente, ho perso un bel po’ di tempo a causa di diversi incidenti avvenuti davanti a me, che mi hanno fatto uscire dal gruppo di testa. Tuttavia, abbiamo imparato molto e ho segnato altri punti importanti in campionato. Domani, l’obiettivo sarà fare ancora meglio”.