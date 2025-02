RAM rispolvera gli ornamenti per il cofano dei suoi prossimi modelli

Stellantis sta considerando l’idea di riportare gli ornamenti sul cofano dei suoi pick-up RAM, un dettaglio stilistico che un tempo caratterizzava i veicoli del marchio. L’indiscrezione emerge da un recente brevetto depositato dal colosso automobilistico e pubblicato dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti nel gennaio 2025.

Il documento, depositato originariamente il 13 marzo 2023, mostra un design che richiama il classico logo RAM, ovvero la testa dell’ariete, storicamente utilizzata come ornamento sul cofano quando i pick-up RAM, erano venduti sotto il marchio Dodge.

Stellantis ha richiesto un brevetto di 15 anni per proteggere questo design, ma ciò non implica necessariamente che l’ornamento sarà adottato sui modelli di produzione. Potrebbe trattarsi semplicemente di una strategia per tutelare un elemento iconico dell’identità visiva di RAM, anche se nei design più moderni lo spazio per dettagli di questo tipo è piuttosto limitato.

Nel panorama automobilistico attuale, gli ornamenti sul cofano sono ormai un’esclusiva di marchi di lusso come Bentley e Rolls-Royce. Tuttavia, alcuni brand stanno riportando in auge questo elemento di stile: Cadillac, ad esempio, ha introdotto un ornamento sulla sua ammiraglia elettrica Celestiq, mentre Mercedes ha integrato un dettaglio simile sulla sua EQS per conferirle un look più tradizionale. Però, c’è da dire che questi veicoli sono molto diversi dai robusti pick-up RAM, rendendo almeno incerta la possibilità di un ritorno di questo elemento stilistico nel segmento.

Indipendentemente dal futuro degli ornamenti sul cofano, è chiaro che RAM sta attraversando una fase di cambiamenti. A dicembre, Tim Kuniskis, noto per essere l’artefice delle Dodge Hellcat, è diventato CEO del marchio. Stellantis ha deciso di assegnare al marchio una leadership dedicata, riconoscendo il peso strategico dei suoi pick-up, che rappresentano un prodotto molto venduto e redditizio.

RAM ha introdotto il 1500 Ramcharger, una variante ibrida plug-in, prima del modello completamente elettrico 1500 REV. Inoltre, ha cancellato la versione a batteria maggiorata del REV, che avrebbe dovuto offrire 800 km di autonomia, concentrandosi su modelli più equilibrati in termini di prestazioni e costi.