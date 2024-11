Stellantis ottiene l’approvazione per un innovativo brevetto che aumenta la sicurezza delle sue auto

Stellantis ha ottenuto l’ok per un brevetto dall’United States Patent and Trademark Office (USPTO) per un innovativo riscaldatore per passaruota, progettato per migliorare sicurezza e prestazioni nei climi freddi. Questo nuovo dispositivo previene l’accumulo di neve e ghiaccio all’interno dei passaruota, che potrebbe bloccare componenti vicini come pedane laterali estensibili, sensori e altri elementi del veicolo.

Il riscaldatore avanzato per passaruota di Stellantis è progettato per migliorare la sicurezza e le prestazioni dei veicoli in condizioni climatiche fredde. Questo componente si compone di un corpo principale che ospita un elemento riscaldante alimentato da un connettore resistente alle intemperie, che protegge il sistema da danni esterni.

Il riscaldatore è integrato nel corpo del passaruota, garantendo che il calore venga distribuito direttamente all’interno, impedendo la formazione di ghiaccio o neve. L’elemento riscaldante è realizzato con materiali conduttivi, come il carbonio o fili metallici, e la sua base in polimeri durevoli, come il policarbonato, assicura resistenza nel tempo. Inoltre, un sensore di temperatura attiva il riscaldamento automaticamente quando la temperatura scende sotto una certa soglia, ottimizzando l’uso dell’energia. Questo sistema aiuta a mantenere libere le aree cruciali del veicolo, come freni e sospensioni, migliorando la sicurezza e il comfort di guida durante l’inverno.

Questo brevetto di Stellantis apre le porte ad accessori invernali più innovativi dei marchi Stellantis. I conducenti nei climi freddi conoscono il fastidio dei passaruota ghiacciati, che possono influire sulla maneggevolezza e portare a una costosa manutenzione se l’accumulo di ghiaccio danneggia i componenti sensibili. Questa tecnologia affronta direttamente questo problema.

Con questo brevetto appena approvato, Stellantis è più vicina all’implementazione di questa tecnologia innovativa nei futuri modelli Chrysler, Dodge, Jeep e Ram, in particolare quelli orientati alla capacità per tutte le condizioni atmosferiche. Si prevede che il riscaldatore del passaruota sarà particolarmente utile nei modelli destinati al fuoristrada, agli sport invernali o ai viaggi avventurosi, dove le condizioni meteorologiche estreme sono comuni.