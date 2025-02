Jeep: oggi e domani torna il Porte Aperte nelle concessionarie italiane

Nel weekend del 15 e 16 febbraio, tutti gli showroom Jeep in Italia accoglieranno i visitatori per presentare l’intera gamma SUV, protagonista di un 2024 di grandi risultati e di un promettente inizio 2025. Tra i modelli di punta, Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto in Italia, contribuendo alla presenza stabile del brand nella top ten delle auto più acquistate, con una quota di mercato del 4,4%.

Il successo di Avenger è legato alla filosofia “Freedom of Choice”, che offre una gamma diversificata: la versione 100% elettrica, l’efficiente 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale, l’e-Hybrid con trasmissione automatica e la 4xe a trazione integrale da 136 CV. Il debutto della versione Avenger 4xe è avvenuto con l’edizione speciale The North Face, prodotta in 4.806 unità, un omaggio all’altezza del Monte Bianco, con materiali resistenti, finiture esclusive Summit Gold e dettagli ispirati alla natura.

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino la serie speciale North Star di Jeep Renegade e Compass, due SUV prodotti nello stabilimento di Melfi, che uniscono eleganza e funzionalità in un pacchetto esclusivo. Questa edizione si distingue per dettagli raffinati e dotazioni superiori agli allestimenti standard, offrendo il perfetto equilibrio tra stile premium e praticità.

North Star esalta i tratti distintivi che hanno reso iconici Renegade e Compass, sintetizzandone l’essenza in un design sofisticato e solido, con il caratteristico DNA Jeep. Oltre all’aspetto estetico, questa versione pone un forte accento sull’innovazione tecnologica, con un focus sulla mobilità sostenibile. Grazie all’adozione di sistemi ibridi di ultima generazione, Jeep conferma il proprio impegno nella transizione energetica, garantendo efficienza senza rinunciare alle prestazioni e all’affidabilità che hanno reso il marchio un punto di riferimento nel segmento SUV.