Jeep Avenger, nel 2026 disponibili versioni a combustione, ibride ed elettriche in Sud America

A partire dal 2026, Jeep si prepara a intensificare la competizione nel segmento dei SUV compatti in Brasile con il debutto della sua Avenger. Il marchio americano parte del gruppo Stellantis punta a sfidare avversari di peso come Renault Kardian e Hyundai Creta, facendo leva su un mix vincente di tecnologia avanzata, design moderno e il DNA off-road che contraddistingue i suoi modelli.

Disponibile in Europa dal 2022, l’Avenger sarà adattata per rispondere alle esigenze del pubblico brasiliano, con un’attenzione particolare alla qualità delle finiture e al comfort degli interni. Una delle principali novità riguarda la produzione.

Per la prima volta, un modello Jeep sarà assemblato al di fuori dello stabilimento di Goiana (PE), precisamente a Porto Real (RJ), lo stesso impianto in cui vengono costruite la Citroën C3 e la C3 Aircross. Tale cambiamento è possibile grazie alla piattaforma CMP, la stessa utilizzata dalla Peugeot 2008, che consente una maggiore flessibilità produttiva.

Dal punto di vista tecnico, la Jeep Avenger dovrebbe essere equipaggiata con un motore 1.0 turbo da 130 CV, abbinato a un cambio CVT con sette rapporti simulati e a un sistema micro-ibrido. In Europa, il modello è già disponibile sia in versione ibrida che 100% elettrica, con un’autonomia che può arrivare fino a oltre 400 km di autonomia. Con lo stabilimento di Betim (MG) pronto a produrre modelli elettrificati, non è escluso che Jeep possa introdurre anche una variante ibrida o elettrica per il mercato brasiliano.

Un altro aspetto interessante riguarda il posizionamento di prezzo. La Avenger dovrebbe collocarsi al di sotto della Renegade, diventando un’opzione più accessibile all’interno della gamma Jeep. Questo perché la nuova generazione della Renegade, già confermata per il mercato brasiliano, riceverà aggiornamenti che la porteranno a un livello di prezzo superiore, lasciando spazio all’Avenger come alternativa più economica ma sempre fedele agli standard del brand. Anche se Jeep non ha ancora annunciato una data ufficiale per il lancio, la produzione della Avenger brasiliana è prevista per il 2026.