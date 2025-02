Jeep è stato il marchio che ha registrato la crescita maggiore a gennaio in Brasile

Jeep ha iniziato l’anno con una forte accelerazione in Brasile. Con 9.232 immatricolazioni a gennaio, il marchio si è classificato al sesto posto sul mercato e, considerando i numeri di gennaio rispetto al mese precedente, dicembre 2024, la casa automobilistica americana è stato il marchio che in Brasile ha guadagnato più quota di mercato, con 1,5 punti percentuali, chiudendo il mese con una quota di mercato del 5,7 per cento.

A gennaio in Brasile Jeep è stato il marchio che ha registrato la crescita maggiore in quota di mercato rispetto al mese precedente, +1,5 punti percentuali

La Jeep Compass rimane più che mai leader. Il modello ha immatricolato 4.436 unità a gennaio, il 36,3 per cento della categoria C-SUV, e si è confermato leader tra i SUV medi del Paese, posizione che detiene da 8 anni. Inoltre, a gennaio, la Compass ha raggiunto la nona posizione nella Top 10 del mercato brasiliano, considerando tutti i segmenti.

La Jeep Renegade, con 3.679 immatricolazioni a gennaio, si conferma solida nel competitivo segmento B-SUV. Il modello ha una quota del 7,9 per cento in questo segmento ed è stato il B-SUV che è cresciuto di più in quota all’interno della categoria, con +1,6 punti percentuali rispetto a dicembre 2024. La Jeep Commander ha immatricolato 1.107 unità a gennaio e, insieme ai modelli importati dal marchio, ha completato il successo della gamma Jeep all’inizio del 2025. Aggiungendo i segmenti dei SUV medi e grandi (C+D), Jeep si distingue sul mercato con le vendite di Compass e Commander, che hanno totalizzato 5.543 immatricolazioni.