Nuova Alfa Romeo Alfetta: il ritorno potrebbe avvenire in un’altra veste

Nuova Alfa Romeo Alfetta è una delle vetture di cui si è parlato tanto in passato in seguito alle dichiarazioni rilasciate nella primavera del 2023 dall’allora numero uno di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato che aveva parlato del suo possibile ritorno come erede di Giulietta nel segmento C del mercato a fianco di Alfa Romeo Tonale. Non a caso in quel periodo erano nati numerosi render sul web ad immaginare quello che poteva essere lo stile di questa vettura, come quelli che vi mostriamo in questo articolo.

Ma c’è chi pensa che il nome di nuova Alfa Romeo Alfetta possa esser usato per un modello totalmente diverso

Imparato aveva parlato di nuova Alfa Romeo Alfetta sottolineando un cambio di nome dovuto al fatto che la vettura sarebbe stata molto diversa rispetto alla Giulietta come stile di carrozzeria con una carrozzeria quasi coupeggiante e con coda tronca e uno stile molto sportivo e aerodinamico. Questa auto avrebbe affiancato Tonale con le vendite destinate alla sola Europa. Le cose però purtroppo sembrano essere cambiate da allora con il nuovo numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili che di recente parlando con la stampa francese ha escluso il ritorno di una nuova Giulietta o di una sua erede dicendo che nel segmento C ci sarà spazio nei prossimi anni solo per Tonale.

Dunque questo potrebbe significare un’addio per la nuova Alfa Romeo Alfetta che pare essere uscita definitivamente dai radar per quanto concerne i prossimi modelli del Biscione. Ovviamente sono in tanti a pensare che da qui al 2030 le cose possano cambiare ancora e che alla fine il ritorno di una Alfetta, magari in una veste completamente diversa da quella immaginata fino ad ora, si possa davvero concretizzare su piattaforma STLA Medium con produzione in Italia come si era detto in precedenza.

C’è anche chi pensa che il nome di nuova Alfa Romeo Alfetta possa essere utilizzato in futuro per l’erede di Tonale che potrebbe cambiare nome e ottenere uno stile ancora più sportivo e aeordinamico rispetto al modello attuale. Ma per il momento sono solo supposizioni senza alcuna conferma ufficiale da parte di Alfa Romeo che come sempre si tiene particolarmente abbottonata su quelle che saranno le novità future per la sua gamma. Questo in attesa di sapere come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio il cui debutto è previsto nel corso dell’anno.