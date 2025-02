Nuova Alfa Romeo Stelvio: sul mercato entro fine anno

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la prossima nuova vettura prevista da Stellantis per il rilancio della casa automobilistica del Biscione. La nuova generazione del SUV di segmento D dovrebbe essere svelata il 24 giugno 2025, giorno in cui Alfa Romeo festeggia 115 anni dalla nascita. L’arrivo sul mercato dovrebbe avvenire tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno ma solo per la versione completamente elettrica.

L’avvio degli ordini per la nuova Alfa Romeo Stelvio avverrà entro fine anno ma solo per la versione elettrica

Nuova Alfa Romeo Stelvio dunque, contrariamente ad alcune voci che girano sul web secondo cui sarà disponibile per l’ordine solo nel 2026, arriverà sul mercato entro fine anno. Questo almeno secondo quanto ci è stato assicurato da fonti vicine al brand del Biscione. Per la versione ibrida invece bisognerà aspettare un po’ di più. Si parla dei primissimi mesi del prossimo anno.

Al momento non è chiaro quale versione del SUV sarà mostrata per prima c’è chi pensa la top di gamma Quadrifoglio e chi invece pensa che la prima ad essere rivelata sarà la versione elettrica base. Di sicuro non si tratterà della termica che molto probabilmente sarà un’ibrida plug-in con motore da oltre 300 cavalli. Notizie più certe in proposito dovrebbero arrivare nel corso della prossima primavera.

Come dicevamo poc’anzi la gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà composta da versioni elettriche che saranno la maggioranza e da versioni ibride. Non è chiaro se queste saranno solo una o più di una. Probabile la presenza di un motore ibrido con un paio di varianti che differiranno per il numero di cavalli. La vettura sarà prodotta a Cassino con la produzione che sarà avviata nella seconda metà dell’anno.

La piattaforma scelta come vi abbiamo scritto in numerose occasioni sarà la STLA Large che come sappiamo è multi energia. Le dimensioni saranno leggermente maggiori rispetto al modello attuale e anche i prezzi dovrebbero crescere un pochino. Lo stile dell’auto sarà più coupe”ggiante” e sportivo rispetto al modello attuale ma Stelvio sarà ancora più SUV per differenziarsi maggiormente dalla nuova Alfa Romeo Giulia che come sappiamo sarà una berlina in stile crossover.