Ram ProMaster EV Cargo Van 2025: annunciata l’apertura degli ordini negli USA

Ram ha annunciato oggi che i clienti possono ora costruire e stabilire il prezzo del loro furgone Ram ProMaster EV tramite www.ramtrucks.com e dopo mettersi in contatto con il proprio concessionario preferito per finalizzare l’acquisto. Ram ProMaster EV 2025 è il passo successivo nel percorso di elettrificazione del marchio Ram per offrire le migliori opzioni elettrificate del settore sul mercato come un furgone appositamente costruito e altamente personalizzabile progettato per superare le esigenze dei clienti commerciali.

“Il nostro approccio alla libertà di scelta con il gruppo propulsore si estende alla gamma Ram Professional con una soluzione appropriata per la consegna dell’ultimo miglio nel Ram ProMaster EV”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram – Stellantis. “Con trazione anteriore e un’altezza di accesso ridotta, il ProMaster è un solido attore e continua a funzionare bene in un’ampia varietà di settori aziendali, come il crescente ambiente di consegna a domicilio, i servizi di costruzione all’ingrosso e i servizi IT, tra gli altri”.

Con un prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore iniziale di $ 56.495, il furgone Ram ProMaster EV 2025 è progettato specificamente per l’elettrificazione, con un design monoscocca che incorpora in modo efficiente il pacco batteria di produzione e funge da furgone da lavoro perfetto per svolgere attività commerciali sul posto di lavoro. Il modello di furgone Ram ProMaster EV 2025 arriverà presso i concessionari nel secondo trimestre.

Con un’autonomia mirata fino a 260 km di guida combinata, il nuovo Ram ProMaster EV è il primo veicolo completamente elettrificato disponibile del marchio. Il veicolo della casa americana di Stellantis offre un pacco batteria standard da 110 kilowattora (kWh) con estrema efficienza e autonomia impressionante Saranno disponibili due configurazioni specifiche per la missione, tra cui il modello di furgone a gradini e due modelli di furgone. Il modello di furgone Ram ProMaster EV sarà disponibile in due configurazioni, tra cui una lunghezza di carico di 12 piedi e una lunghezza di carico estesa di 13 piedi (entrambe con 159 pollici di passo).

Il furgone Ram ProMaster EV offre fino a 3.020 libbre di carico utile mentre la configurazione del furgone a gradini offre 2.876 libbre di carico utile prima di opzioni e allestimento. Un modulo di azionamento elettrico (EDM) da 200 kilowatt (kW) eroga 268 cavalli, 302 lb.-ft. di coppia e capacità di trazione anteriore standard.

Il modello di furgone Ram ProMaster EV a gradini del 2025 ha un nuovo MSRP iniziale riposizionato di $ 69.995 (più $ 1.995 di destinazione). Ora con l’aggiunta gratuita del Safety & Convenience Group e un’autonomia urbana aumentata di 180 miglia, offre ai clienti commerciali un valore e prestazioni ancora maggiori. La batteria del ProMaster EV è posizionata sotto il pavimento al centro del veicolo, il che mantiene un pavimento piatto mentre il volume del carico è invariato rispetto ai veicoli con motore a combustione interna.