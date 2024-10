La nuova Alfa Romeo Junior in Germania vince il premio per il design “autonis”

Un altro premio di design per la nuova Alfa Romeo Junior: con la vittoria in “autonis”, l’innovativo “Sport Urban Vehicle” non amplia solo la propria collezione di trofei. Continua inoltre la lunga serie di successi dei modelli precedenti dello storico marchio italiano nel concorso annuale di design della rivista specializzata “auto motor und sport”.

Alfa Romeo Junior vince la competizione dei lettori di “auto motor und sport”

Questa volta hanno preso parte al sondaggio più di 14.000 lettori delle edizioni cartacea e online. Con una quota di voti del 36,1%, hanno votato il design dell’Alfa Romeo Junior come il più bello nella categoria “Piccoli SUV/Fuoristrada”. Un totale di 124 nuovi modelli di veicoli sono stati votati dai lettori in 13 categorie di concorso.

“In pochi mesi la nuova Alfa Romeo Junior ha vinto per la seconda volta un rinomato premio di design da parte delle riviste specializzate tedesche. Ne sono molto orgoglioso. Ringrazio i lettori di ‘auto motor und sport’ per la rinnovata fiducia. Vorrei trasmettere questo complimento al nostro team del Centro Stile Alfa Romeo di Torino. Ma l’inconfondibile design italiano è solo uno dei modi in cui Junior attira nuovi clienti verso il nostro marchio. Anche la sua tecnologia innovativa è un fattore importante”, afferma Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania.

La nuova Alfa Romeo Junior è un veicolo autentico, cool e unico che combina uno stile moderno con un’elevata dinamica di guida e tecnologie avanzate nei settori del comfort e della connettività. I designer del Centro Stile Alfa Romeo di Torino hanno scelto un linguaggio progettuale fortemente emozionale. Radicati nella storia del marchio sono, tra le altre cose, gli sbalzi corti della carrozzeria anteriore e posteriore, i passaruota muscolosi e la parte posteriore fortemente inclinata (“coda tronca”), che ricorda la leggendaria Alfa Romeo da corsa.

Anche i fari in disposizione 3+3 con la loro caratteristica firma rappresentano l’inconfondibile linguaggio del design Alfa Romeo. Anche gli interni presentano dettagli affascinanti che rimandano alla storia del marchio. La forma del quadro strumenti centrale, naturalmente completamente digitale, ricorda il cruscotto delle storiche Alfa Romeo nel design a tubo cannocchiale.

L’Alfa Romeo è regolarmente tra i vincitori del concorso di design “autonis”, giunto alla sua 24a edizione. I lettori di “auto motor und sport” hanno già votato i design dei modelli Alfa Romeo Giulietta, MiTo e Tonale come i migliori dell’anno. Anche Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia sono state nominate vincitrici più volte, l’ultima nel 2023.