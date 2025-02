Alfa Romeo Giulietta, la berlina finita amaramente fuori dai piani: tutta colpa di Tavares?

Come annunciato recentemente, la tanto attesa nuova Alfa Romeo Giulietta è stata cancellata, con il CEO del marchio, Santo Ficili, che ha dichiarato che gli automobilisti di oggi sono “più attratti” dai SUV, e che nel segmento delle berline compatte Alfa Romeo ha già il modello Tonale.

Secondo le informazioni riportate da L’Argus, questa non sarebbe la ragione principale dietro la decisione di abbandonare il progetto. Sembrerebbe che Alfa Romeo avesse in programma una nuova Giulietta. Lo aveva già confermato anche Jean-Philippe Imparato, ex CEO del brand e ora responsabile per Stellantis Europe, che aveva annunciato che l’azienda stava valutando il lancio di una “nuova Alfetta”.

Il progetto sembrava essere già in fase di sviluppo e avrebbe incluso due modelli principali. Si trattava dell’A2X, una nuova versione della Tonale o un suo successore, e l’A2H. Questa sarebbe dovuta essere una berlina Segmento C, ovvero la nuova Giulietta (o Alfetta, come è stata chiamata diverse volte). Questi modelli dovevano essere lanciati tra il 2028 e il 2030 sulla nuova piattaforma STLA Medium, la stessa che verrà utilizzata per la futura Lancia Delta.

Alfa Romeo stava dunque preparando una nuova base architetturale per sviluppare le sue berline compatte. Quando arrivò il momento di finalizzare il progetto, la Stellantis di Carlos Tavares decise di bocciarlo. La scelta, risalente all’autunno 2023, fu dettata principalmente da ragioni economiche. Dopo una significativa perdita di 3 miliardi di euro, causata dagli scioperi dei metalmeccanici negli Stati Uniti che paralizzarono l’industria automobilistica, Stellantis optò per una versione allungata della piattaforma STLA Small.

Per Alfa Romeo, però, questa soluzione non era sufficiente. La piattaforma STLA Small, infatti, non rispondeva agli standard prestazionali elevati che il marchio si aspettava da una berlina compatta. Di conseguenza, il progetto della nuova Giulietta fu annullato. L’unico progetto che è stato portato avanti è quello del nuovo C-SUV, che dovrebbe sostituire la Tonale.

La vera motivazione dietro l’abbandono della Giulietta sembra risiedere in una scelta aziendale più pragmatica, legata alla (ad oggi) controversa gestione Tavares. Una decisione che, per molti, arriva come una vera e propria delusione.