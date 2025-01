Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco cosa ha detto il CEO Santo Ficili ai francesi

Si parla spesso di una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque di una sua erede. Sino a pochi giorni fa si diceva che una vettura di segmento C da affiancare a Tonale era possibile, anche se si sarebbe trattato di un modello molto diverso tanto che si ipotizzavano nomi quali nuova Alfetta, nuova Alfa Romeo GTV o ancora nuova Alfa Romeo Brera. A quanto pare però le cose sembrano essere cambiate. Questo almeno secondo quanto avrebbe dichiarato il nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili che ha parlato in Francia con L’Argus.

Niente nuova Alfa Romeo Giulietta: lo ha dichiarato il CEO Santo Ficili a L’Argus

Ficili ai microfoni di L’Argus avrebbe escluso l’arrivo nei prossimi anni di una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque di una sua erede. Secondo quanto riportato dal famoso sito francese il numero uno della casa automobilistica del Biscione avrebbe dichiarato: “Al momento, non vedo possibilità per un ritorno della Giulietta, poiché non c’è domanda per una berlina compatta. Oggi, la nuova Giulietta è Tonale che sul mercato occupa il suo posto”. Ha poi aggiunto: “Ho posseduto 20 Giulietta nella mia vita, è un’auto straordinaria, anche oggi. Tuttavia, dobbiamo seguire le richieste del mercato: i clienti preferiscono i SUV, e il nostro obiettivo è vendere auto”.

Dunque chi sperava in una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque in un’altra vettura di questo tipo rimarrà deluso. In futuro Alfa Romeo punterà dunque quasi solo su modelli a ruote alte. Sempre nella stessa intervista Ficili avrebbe lasciato intendere che anche la nuova Alfa Romeo Giulia cambierà stile di carrozzeria avvicinandosi come filosofia ad un crossover. Il CEO comunque non ha parlato solo di questo ma anche del possibile ritorno della casa milanese nel mondo del motorsport dopo l’addio alla Formula 1.

In proposito Ficili ha dichiarato: “Sono una persona estremamente competitiva, e l’Alfa Romeo vanta una grande eredità nel mondo del motorsport. Nonostante il coinvolgimento di marchi come DS Automobiles, Ferrari, Maserati e Peugeot in programmi sportivi, c’è spazio anche per Alfa Romeo, che tornerà presto sulla scena”. Attualmente, l’idea più plausibile, già accennata dall’ex CEO Jean-Philippe Imparato, sembra essere un possibile ingresso nel WEC.