Ferrari Daytona SP3 firmata da Sainz Jr. e Leclerc in vendita a Dubai

Una Ferrari Daytona SP3 del 2023 è in vendita da F1rst Motors a Dubai. Il noto salone degli Emirati Arabi Uniti offre la rarissima opportunità di entrare in possesso di un esemplare usato della già mitica supercar del “cavallino rampante”. La carrozzeria in tinta verde (BP Green), qui abbinata ad interni neri, potrebbe far pensare (al primo colpo d’occhio) a un’auto di Jay Kay, leader dei Jamiroquai, ma chiariamo subito che l’auto in vetrina non è sua. Ciò che rende più speciale il gioiello proposto alla tentazione dei potenziali acquirenti è la firma in oro di Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc apposta sul coperchio del motore.

Anche se quest’anno la scuderia del “cavallino rampante” avrà Lewis Hamilton al posto dello spagnolo, nella line up della Formula 1, l’autografo aureo dei due alfieri degli anni precedenti è un valore aggiunto di grande pregio, che esercita i suoi riflessi sulla cifra richiesta per il mezzo, pari ad oltre 5.5 milioni di euro. Roba per pochi Paperoni del mondo, dalle possibilità economiche a dir poco faraoniche. Beati loro che possono accarezzare l’idea di portare a casa un capolavoro del genere.

La Ferrari Daytona SP3 in vendita a Dubai vanta delle specifiche europee. Bassa la percorrenza accumulata nel tempo, pari a 629 chilometri. Anche questo gioca a favore del suo potere di richiamo, soprattutto con riferimento alla prospettiva collezionistica. Siamo al cospetto di un’opera d’arte della casa di Maranello. È un’auto così affascinante da sembrare surreale. Con lei si sogna al più alto livello. Qui siamo nell’Olimpo della specie. Sicuramente è una delle vetture più carismatiche di tutti i tempi.

Flavio Manzoni ha fatto un lavoro straordinario, regalandole volumi scultorei che entrano immediatamente nel cuore. Come le altre sportive della Serie Icona, di cui fa parte, trae ispirazione da modelli nobili del passato. Mentre le Monza SP1 ed SP2, che hanno aperto questa famiglia, si concedono citazioni dotte alle barchette da competizione degli anni ’50, come la 750 Monza e la 860 Monza, la Ferrari Daytona SP3 si ispira alla 330 P4 e alla 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina.

Anche se il legame visivo con le nobili antesignane si coglie al primo colpo d’occhio, l’esecuzione stilistica si offre in forma inedita, proiettandosi efficacemente verso la modernità. La connessione ha una matrice soprattutto spirituale, ma alcuni elementi grafici evocano chiaramente la discendenza. Il risultato è un’auto fantastica, di quelle che lasciano il segno in modo indelebile. Forse dai tempi della mitica F40, a Maranello, non facevano cose di questo livello. Tanto di cappello, quindi, a chi ha voluto e a chi ha sviluppato un simile capolavoro a quattro ruote, che crea dipendenza.

Come riferito in altre occasioni, in questa creatura c’è l’essenza del mito, un omaggio alla migliore tradizione, riscritta con la penna del futuro. La Ferrari Daytona SP3 deriva da LaFerrari Aperta, ma ha un look completamente diverso. Il sistema propulsivo non è ibrido, come sulla sorella: un bel plus per gli appassionati di indole più romantica. La spinta fa infatti capo al solo motore endotermico…e che motore!

Stiamo parlando di un V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, che eroga la bellezza di 840 cavalli. Sono dei purosangue di razza, che spingono con incredibile energia, accompagnando la loro corsa con musicalità meccaniche travolgenti, destinate a fissarsi per sempre nel cuore. Un masterpiece dell’ingegneria, un punto di riferimento assoluto dell’arte meccanica. Solo gli uomini del “cavallino rampante” potevano partorire un simile monumento.

Da best in class le prestazioni della Ferrari Daytona SP3, che accelera da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi, per poi proseguire l’azione, con grinta da corsa, fino alla punta velocistica di oltre 340 km/h. Sono numeri al top, ma le sensazioni che si ricavano a bordo raggiungono un livello ancora più alto, che le parole non sapranno mai esprimere efficacemente.

Destinata ai migliori collezionisti del marchio, questa supercar prenderà forma in soli 599 esemplari, già tutti venduti. A chi è rimasto fuori dalla lista, non resta che la (rara) possibilità di acquistare un esemplare usato, come quello verde in vendita a Dubai presso F1rst Motors. La richiesta, ovviamente, supera di molto i 2 milioni di euro più tasse versati alla casa emiliana dai suoi clienti iniziali, per varie e ovvie ragioni, connesse solo in minima parte agli autografi in oro di Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc apposti sul coperchio del motore.

