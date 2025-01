Una Ferrari F40 con Lewis Hamilton nella foto ufficiale di insediamento a Maranello

Primo giorno a Maranello, da pilota ufficiale del “cavallino rampante”, per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 si è presentato in Emilia Romagna, finalmente in abito di gran classe, per una foto ricordo davanti alla residenza/ufficio di Enzo Ferrari, sulla pista di Fiorano, con una splendida Ferrari F40 alle spalle. Non poteva esserci ingresso migliore nell’universo delle “rosse”.

A fare gli onori di casa ci hanno pensato il Team Principal Fred Vasseur e il CEO Benedetto Vigna. Il passaggio alla scuderia più amata al mondo è stato un sogno a lungo inseguito da Hamilton. Ora l’asso di Stevenage è riuscito finalmente a coronarlo. Penso che qui si chiuderà la sua carriera nel mondo dei Gran Premi. L’obiettivo è di farlo nel modo più luminoso, con uno o più successi iridati.

Sarebbe la ciliegina sulla torta per lui, che è il pilota più vincente nella storia del Circus. Con Michael Schumacher il pilota inglese condivide il traguardo dei 7 titoli conduttori. Suo, invece, il primato assoluto in termini di vittorie, podi, pole position e punti nella specialità.

Lewis Hamilton è uno dei driver più grandi di tutti i tempi. Immensa la sua passione per le auto sportive. La supercar che ama più di tutte le altre è la Ferrari F40, anche se manca nel suo box. Presto potrebbe colmare il vuoto. È stato lui a sceglierla per la foto di ingresso nel regno del Commendatore. Un fatto che denota grande senso del gusto ed anche una forte cultura storica, essendo stata questa l’ultima “rossa” nata quando Enzo Ferrari era ancora in vita.

Si può considerare una sorta di testamento spirituale del Commendatore, per il valore celebrativo che assegnò al modello, da lui tanto amato. E nessuno ha mai amato e capito la Ferrari quanto il fondatore. Nessuno, mai, la amerà e capirà quanto lui. Nella scelta della Ferrari F40, Lewis Hamilton ha voluto rendere omaggio al mito, con un modello iconico, che interpreta al meglio la storia del marchio. Una storia che il pilota inglese vuole rendere ancora più luminosa. Gli appassionati se lo augurano.