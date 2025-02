Leapmotor: già 25 concessionari in Austria

Il lancio sul mercato del marchio cinese Leapmotor procede rapidamente in Austria. Dall’inizio dell’anno, la casa cinese di Stellantis ha costantemente ampliato la propria rete di concessionari ed è già rappresentata in 25 sedi in Austria. Grazie ai partner concessionari, Leapmotor è in grado di offrire fin dall’inizio ai propri clienti una rete completa. Ciò consente un facile accesso a test drive, consulenza competente e contatti locali per questioni quali acquisti, finanziamenti e servizi di officina.

Leapmotor sta costantemente ampliando la propria rete di concessionari ed è già rappresentata in 25 sedi in Austria

“Il nostro obiettivo è creare una rete di concessionari solida e incentrata sul cliente. Con 25 sedi in Austria abbiamo già gettato solide basi. Entro la fine dell’anno vorremmo espandere ulteriormente la nostra rete e portarla a 30-35 aziende partner”, afferma Christian Bley, Leapmotor Brand Manager Austria.

Attualmente sono disponibili due modelli: la T03, un’auto compatta a 5 porte del segmento A con un’autonomia combinata di 265 chilometri (WLTP) e gli interni di un veicolo del segmento B. La C10, un SUV del segmento D con un’autonomia combinata di 420 chilometri (WLTP) e sicurezza di prima classe, un’esperienza d’uso intelligente e un comfort di prima classe. La C10 si basa sull’architettura LEAP 3.0 di Leapmotor con una configurazione elettronica integrata centralmente, il sistema cella-telaio e un abitacolo intelligente.

Leapmotor amplia la sua gamma di modelli: da marzo 2025, la C10 potrà essere ordinata anche nella variante con autonomia estesa. Il modello è dotato di una batteria di trazione con capacità di accumulo di 28,4 kWh, che garantisce un’autonomia elettrica WLTP di 145 chilometri. Inoltre, è installato un motore a combustione interna da 1,5 litri di cilindrata. Funziona come un generatore, aumentando l’autonomia totale a 950 chilometri. Tuttavia, la trazione è sempre affidata al motore elettrico da 158 kW (215 CV) sull’asse posteriore.

Inoltre, nel 2025, Leapmotor porterà la B10 in Austria. Il primo modello della nuova serie B è stato presentato in anteprima al Salone dell’auto di Parigi 2024 e si posiziona come alternativa compatta al di sotto della C10.