Leapmotor ha raggiunto per la prima volta l’utile annuo

A chiusura di bilancio per l’anno 2025, Leapmotor, il costruttore cinese di casa Stellantis, ha registrato per la prima volta un utile annuo. Leapmotor ha infatti raddoppiato sia le vendite che il fatturato, assicurandosi pure un importante afflusso di investimenti cinesi. D’altronde Leapmotor possiede una storia piuttosto giovane, visto che è stata fondata come costruttore automobilistico specializzato nella produzione di veicoli alimentati da energie alternative soltanto nel 2015. Iniziando le vendite solamente nel 2019. Alla fine del 2023, Stellantis ne ha acquisito il 20% in termini di quote per un valore pari a 1,5 miliardi di euro.

Advertisement

Nell’agosto dello scorso anno, Leapmotor ha annunciato i risultati finanziari semestrali, registrando un utile netto di 30 milioni di yuan (pari a circa 3,8 miliardi di euro, al cambio attuale) per il primo semestre del 2025. La crescita è stata attribuita principalmente all’aumento delle consegne di veicoli, ma anche di ricambi. Nei dodici mesi del 2025, Leapmotor ha consegnato 596.555 unità in tutto il mondo, con un incremento del 103% rispetto all’anno precedente. Va detto che il costruttore ha anche lanciato tre nuovi modelli (in Cina): il crossover B10, la berlina B01 e la hatchback Lafa 5 (che in Europa arriverà come B05).

Leapmotor ha visto crescere il fatturato 2025 sulla base di un valore percentuale a tre cifre, rispetto all’anno precedente

Nello specifico, Leapmotor ha reso noto che il suo fatturato è aumentato del 101,3% raggiungendo i 64,72 miliardi di yuan (pari a circa 8,10 miliardi di euro, al cambio attuale) nel 2025. Il margine di profitto lordo ha toccato un massimo storico del 14,5%. La liquidità ha raggiunto i 37,88 miliardi di yuan (pari a circa 4,74 miliardi di euro) mentre l’utile netto si è attestato a 540 milioni di yuan (circa 67,6 milioni di euro), segnando un’inversione di tendenza rispetto alla perdita netta annua di 2,82 miliardi di yuan (circa 353 milioni di euro) registrata a fine 2024.

Advertisement

È opportuno anche sottolineare che FAW Equity Investment ha acquisito una partecipazione azionaria pari al 5% in Leapmotor, acquistando 74.832.245 azioni a 50,03 yuan (6,26 euro, al cambio attuale) per azione. L’investimento totale ha raggiunto i 3,74 miliardi di yuan (circa 468 milioni di euro). Vale la pena notare che la partnership con Stellantis ha incrementato le vendite anche al di fuori della Cina; a fine 2025 sono state infatti 67.052 le unità consegnate al di fuori della Cina. A dicembre del 2025 Leapmotor contava 900 punti vendita e assistenza post-vendita in 40 paesi. Il costruttore cinese sta sviluppando attivamente il progetto di assemblaggio locale CKD in Spagna, con l’obiettivo di produrre il crossover B10 e la berlina B05 nel Paese europeo; l’avvio ufficiale della produzione è previsto per il mese di ottobre di quest’anno. La produzione iniziale della B05 inizierà a giugno 2026, mentre la produzione di massa è prevista per il 2027.

Nel frattempo, Leapmotor conta 950 punti vendita e 526 centri di assistenza in 295 città cinesi. Quest’anno, il costruttore punta già a lanciare tre modelli in Cina: il crossover A10 (B03X in Europa), il SUV D19 e il minivan D99. Secondo quanto riportato, questi nuovi modelli consentiranno al costruttore cinese di raggiungere il traguardo di 1 milione di unità vendute entro la fine di quest’anno.