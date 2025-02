Lancia: al Rally Racing Meeting un vero e proprio bagno di folla

Si è conclusa ieri la quinta edizione del Rally Racing Meeting, il più grande evento annuale al mondo dedicato al mondo del motorsport. Organizzato dal due volte campione del mondo rally Miki Biasion, l’accattivante evento tenutosi nei padiglioni del Vicenza Expo Center ha attirato oltre 10.000 ospiti nel corso del weekend, dimostrando quanto il motorsport sia importante per il grande pubblico. Lancia è stata la star dello show con le sue creazioni più recenti, la Ypsilon Rally 4 HF, la Ypsilon HF da 280 CV, la Ypsilon LX, e un’esposizione senza precedenti di tutti i modelli che hanno partecipato alle competizioni motoristiche dal 1920.

Lancia ha affascinato il pubblico con la Ypsilon Rally 4 HF, la Ypsilon HF da 280 CV, la Ypsilon LX e quattro leggendarie auto da corsa

Quattro di questi veicoli iconici fanno parte della collezione Stellantis Heritage: la Stratos HF “Alitalia” (1974), la D50 F.1 (1954), la D25 (1954) e la ECV2 (1988). Ma tutti gli occhi erano puntati sulla Ypsilon Rally 4 HF, che segna il ritorno ufficiale della Lancia nel mondo dei rally ed è equipaggiata con un motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio SADEV a 5 marce, ammortizzatori Ohlin regolabili, sedili, cinture e volanti marchiati Sparco. Allo stand, il pubblico non solo ha potuto ammirare questa straordinaria auto da corsa, che ha già ricevuto 80 preordini in Europa, ma ha potuto anche scoprire di più sulla nuovissima Lancia Trophy, che debutterà nel Campionato Italiano Rally Assoluto con sei gare in cinque date.

Suddiviso in tre categorie (Junior (Under 25), Master (25-35) ed Expert (Over 35), il Trofeo Lancia mette in palio un montepremi di oltre 360.000 euro, oltre alla possibilità per il vincitore di entrare a far parte del team ufficiale Lancia guidato dal Direttore Eugenio Franzetti nel Campionato Europeo Rally (ERC) 2026.

Rafforzando il legame tra il mondo delle corse e il brand Lancia, è stata presentata ufficialmente durante il Rally Racing Meeting la nuova collezione di abbigliamento “Sparco-Lancia HF”, nata dalla collaborazione tra due marchi che hanno scritto pagine indimenticabili nella storia del motorsport. Un vero e proprio omaggio all’heritage sportivo del marchio, che rivive attraverso una linea sportswear pensata per piloti, appassionati e amanti dello stile. Oltre alla collezione lifestyle, Sparco fornirà anche abbigliamento tecnico ignifugo a tutti i piloti iscritti al Trofeo Lancia 2025, con una linea personalizzata nei nuovi colori Lancia Corse HF, sviluppata in collaborazione con il Centro Stile Lancia. Un mix perfetto di tradizione e innovazione che celebra il ritorno del brand ai rally con il giusto spirito racing.

All’evento, il CEO di Lancia Luca Napolitano ha dichiarato: “È incredibile vedere come le nostre auto da corsa passate e presenti continuino ad illuminare i volti dei nostri numerosi fan, che ricordano ancora le incredibili imprese compiute dai piloti che hanno suggellato il loro posto nella storia del motorsport mondiale. So che il nuovo Trofeo Lancia ci presenterà un talento emergente che seguiremo da vicino nei prossimi anni. Spero che abbia una carriera straordinaria come quella di Miki Biasion, il cui nome sarà per sempre parte del passato leggendario di Lancia.

Miki Biasion ha concluso: “Sono davvero orgoglioso del successo della quinta edizione del Rally Racing Meeting. È la prova che la gente apprezza il format e che è ancora entusiasta del motorsport. Ciò che mi ha colpito di più è stata la quantità di giovani qui, il che dimostra che il rombo del motore e le gare ad alto numero di ottani sono qui per restare. Ho detto ai giovani allo stand della casa piemontese di farsi avanti perché occasioni come queste non capitano tutti i giorni.”