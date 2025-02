Alfa Revival Cup 2025: le grandi auto storiche del marchio in pista

Si avvicina l’appuntamento inaugurale di Alfa Revival Cup 2025, che vuole mantenere vivo il ricordo delle grandi auto del “biscione”, dominatrici in pista nelle gare della loro epoca. L’evento, da alcuni anni nella galassia Canossa, promette prestigio internazionale ed alta visibilità mediatica. Ad entrare in scena saranno le auto da Turismo e Gran Turismo degli anni d’oro del marchio milanese, il cui mito si è alimentato con splendide imprese sportive.

Nell’Alfa Revival Cup 2025 prevalgono gli aspetti agonistici, espressi nella dimensione della velocità, non del confronto coi pressostati, che domina la scena di altri eventi celebrativi, come i classici raduni. Sono 6 gli appuntamenti previsti nel calendario della serie. Le danze saranno aperte al Red Bull Ring, in Austria, dal 25 al 27 aprile, durante il Red Bull Ring Classics. Qui i bolidi del “biscione” torneranno a rivivere le emozioni dei vecchi tempi, gestiti da piloti e gentleman che non si risparmieranno, pur di prevalere nella sfida coi rivali.

A Vallelunga, in Italia, si disputerà la seconda tappa del girone, nel contesto dell’EuroNASCAR, dal 16 al 18 maggio. Poi sarà il turno del circuito di Misano, dove andrà in scena il terzo round del cartellone agonistico, dal 27 al 29 giugno. Epico giro di boa a Imola dal 25 al 27 luglio, nella cornice di Imola Classic. Al traguardo del Santerno i rapporti di forza potrebbero essere già consolidati, ma la lotta per il successo nell’Alfa Revival Cup 2025 dovrebbe essere tirata fino all’ultimo appuntamento.

Foto Canossa

Di particolare interesse, per il fascino della pista, la tappa al Mugello, che si correrà dal 5 al 7 settembre. Ancora più eccitate, pur se fuori dai confini del Belpaese, la sfida finale di SPA-Francorchamps, accolta in uno dei circuiti più belli del mondo. Le date da segnare in agenda sono quelle dal 25 al 27 settembre, in occasione della SPA Six Hours. Come avete visto, questo calendario non tradisce le attese, con 6 grandi weekend di gara in alcuni dei più iconici circuiti italiani ed europei.

L’Alfa Revival Cup 2025 avrà delle concomitanze con alcuni eventi esclusivi dedicati alle auto classiche. Questo regalerà ulteriore note di magia alla tela. Buona, come dicevamo, sarà la copertura mediatica delle gare, con live streaming e notevole presenza di operatori del settore, attivi su diversi canali di comunicazione. Quanto basta a regalare ulteriori note di piacere ai protagonisti, onorati dalla possibilità di tenere vivo il valore della sportività, che fa parte dell’apparato genetico del “biscione”. Gli appassionati non vedono l’ora di rivedere in pista le varie GTAm, GT Junior, Sprint GTA, GTV 2000, Giulia Super e compagnia bella. Si profila, ancora una volta, uno spettacolo coi fiocchi.

Foto Canossa

Fonte | Canossa