Jeep Cherokee, come potrebbe essere il grande ritorno dell’iconica off road

La Jeep Cherokee ha avuto un’evoluzione straordinaria negli anni. Nata inizialmente come una versione a due porte della Wagoneer, si è trasformata profondamente nel tempo. Con la seconda generazione ha adottato un design monoscocca, più leggero e maneggevole. Questo cambiamento l’ha resa una pietra miliare nell’evoluzione dei SUV a trazione integrale, segnando un punto di svolta nel settore.

Nel corso delle sue cinque generazioni, la Cherokee ha subito diverse metamorfosi. Dalla terza alla quinta generazione, il modello ha perso parte della sua anima off-road, diventando un crossover SUV. Nel 2013, con la presentazione della quinta generazione al New York International Auto Show, Jeep ha cercato di innovare ancora una volta, introducendo il design a fari sdoppiati. Tuttavia, il restyling del 2018 ha riportato la Cherokee verso un look più convenzionale, facendo scendere il suo appeal.

La scarsa popolarità ha portato Stellantis a interrompere la produzione della Cherokee dopo il modello 2023. Tuttavia, con un mercato sempre più competitivo e la necessità di rilanciare nomi storici, la casa automobilistica sembra pronta a riportare in vita questa icona. Voci sempre più insistenti, supportate da foto spia, indicano che una nuova Cherokee potrebbe arrivare nel 2026, tornando a imporsi nel panorama automobilistico (almeno) statunitense.

Le anticipazioni suggeriscono che la prossima Jeep Cherokee sarà dotata per la prima volta di motorizzazioni ibride, posizionandosi tra la Compass e la Grand Cherokee. Per affrontare il segmento sempre più affollato dei SUV compatti ibridi, avrà bisogno di un design rinnovato e di una tecnologia aggiornata.

Il nuovo modello potrebbe adottare trasmissioni eDCT (Electrified Dual Clutch Transmission) prodotte in Francia e Italia. Questo permetterà di offrire sia una variante mild hybrid (MHEV) a trazione anteriore, sia una più sofisticata versione plug-in hybrid 4xe a trazione integrale.

Nel frattempo, il mondo dei designer online non è rimasto a guardare. Andrei Avarvarii, artista specializzato in concept automobilistici, ha provato a immaginare l’aspetto della futura Cherokee. Il suo rendering mostra un SUV moderno ed elegante, rifinito in una verniciatura Pearl White bicolore con tetto nero, incarnando un possibile stile per la sesta generazione del modello. Lo stesso autore ammette che la sua interpretazione ha solo un 50% di probabilità di essere accurata, quindi è meglio prenderla con cautela.