Jeep Cherokee: nuove indiscrezioni sulla nuova generazione

La Jeep Cherokee è ormai scomparsa dai listini del costruttore americano di casa Stellantis dal 2023. Ma come confermano numerose indiscrezioni e anticipazioni provenienti dal costruttore stesso, la Cherokee sembrerebbe ormai vicina al ritorno fra i modelli più attesi di casa Jeep.

Come già annunciato dallo stesso CEO di Jeep, Antonio Filosa, durante lo scorso Salone di Los Angeles la nuova generazione di Jeep Cherokee sarà introdotta sul mercato da Jeep a partire dal 2025. La novità, in questo caso, è dovuta all’approdo a listino delle prime motorizzazioni ibride per questo specifico modello. Sebbene il costruttore non abbia introdotto ulteriori novità riguardo le effettive tecnologie adoperate per la gamma dei motori che caratterizzeranno il listino della nuova Jeep Cherokee, alcune testate specializzate sono venute a conoscenza del fatto che il modello non disporrà di varianti ibride plug-in.

Le incertezze del mercato potrebbero aver frenato la possibilità di utilizzare l’ibrido plug-in sulla prossima Jeep Cherokee

Sulla prossima Jeep Cherokee il costruttore introdurrebbe allora un cambio di passo nella strategia adoperata fin qui ad esempio nel caso delle Grand Cherokee e Wrangler. In questo caso esiste infatti la disponibilità di propulsori con tecnologia ibrida plug-in. Va detto che al centro della decisione di procedere diversamente per ciò che riguarda la prossima Jeep Cherokee ci sarebbe l’incertezza legata al mercato e alle variabili derivanti dal voto negli Stati Uniti in merito al supporto a veicoli ibridi plug-in ed elettrici.

Ne deriva che l’unica possibilità offerta dall’ibrido per la prossima Cherokee sarà rappresentata da una tecnologia di tipo mild hybrid, come il costruttore già mette in pratica nel caso della Jeep Avengere 4xe. Allo stesso modo si parla sempre di più della possibilità offerta da propulsori elettrici abbinati a eventuali range extender rappresentati da motori a benzina; in questo modo l’unità endotermica agisce come un vero e proprio generatore per l’unità elettrica. Stellantis adotta già un sistema di questo tipo sul Ram 1500 in versione Ramcharger.

La prossima Jeep Cherokee non cambierà solamente in termini di propulsori adoperati visto che rispetto alla generazione precedente dovrebbe introdurre dimensioni maggiorate. Ciò in virtù di quanto espresso qualche mese fa dal costruttore in sede di presentazione dei piani produttivi della prossima generazione di modelli a marchio Jeep, dove si faceva riferimento all’introduzione di un nuovo SUV di Segmento D che arriverà sul mercato a partire dal 2027. In ogni caso dovrebbe mantenere dimensioni inferiori a quelle dell’attuale Grand Cherokee e in virtù della disponibilità di motorizzazioni più “tradizionali” dovrebbe intercettare i favori maggiori da parte del pubblico interessato all’acquisto.