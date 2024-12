Carlos Tavares rompe il silenzio: “Il mio addio? Decisione presa insieme a John Elkann che è un amico”

Carlos Tavares, ex presidente di Stellantis, ha condiviso in un’intervista al settimanale portoghese “Expresso” i dettagli della sua uscita dalla casa automobilistica, descrivendola come una decisione “pacifica, ben ponderata e pienamente concordata” con tutte le parti coinvolte. L’obiettivo principale, secondo Tavares, era garantire la protezione dell’azienda e prevenire qualsiasi “disallineamento” nella strategia di gestione e sviluppo.

Carlos Tavares torna a parlare dopo il suo addio da CEO del gruppo Stellantis

“La nostra priorità assoluta è stata sempre quella di tutelare Stellantis,” ha spiegato l’ex presidente, sottolineando con fermezza il suo impegno e il suo ruolo fondamentale nella nascita della compagnia. “Io sono uno dei protagonisti della creazione di Stellantis, un progetto sviluppato insieme a John Elkann,” ha affermato, evidenziando il legame personale con la crescita e l’evoluzione dell’azienda.

Tavares ha inoltre sottolineato la complessità di guidare un colosso come Stellantis, una realtà globale che conta oltre 250 mila dipendenti, genera un fatturato di 190 miliardi di euro e include ben 15 marchi distinti. “Un’organizzazione di queste dimensioni non può funzionare senza un perfetto allineamento strategico e operativo,” ha dichiarato, lasciando intendere che tale principio è stato determinante nella sua scelta di dimettersi.

Queste riflessioni sono emerse nella sua prima intervista ufficiale dopo l’annuncio delle dimissioni, avvenute con effetto immediato. Carlos Tavares ha ribadito che la decisione è stata presa nell’ottica di preservare la stabilità e il successo di Stellantis, ponendo l’azienda al di sopra di ogni interesse personale o divergenza.

Alla domanda diretta se avesse scelto di dimettersi volontariamente o se fosse stato costretto a lasciare il suo incarico, il manager ha risposto con chiarezza: “È stata una decisione condivisa. Una scelta presa in pieno accordo con il presidente del consiglio di amministrazione, John Elkann, con il quale ho sempre mantenuto rapporti estremamente cordiali e collaborativi. Tutto si è svolto in modo sereno, con una pianificazione molto attenta e ragionata”.

Carlos Tavares ha inoltre sottolineato che il momento scelto per questa decisione era il più opportuno. Ha spiegato che arrivava in anticipo di un anno rispetto al pensionamento ufficiale, già annunciato lo scorso ottobre, e che questa tempistica era stata studiata per evitare qualsiasi tipo di discontinuità o problema operativo per il gruppo. “L’obiettivo era garantire una transizione fluida, senza alcun impatto negativo sull’azienda,” ha concluso.