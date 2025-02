Ram torna al Super Bowl con uno spot di 60 secondi con protagonista l’attore Glen Powell

Il marchio Ram ha presentato oggi il suo spot per il Big Game (Super Bowl), con l’attore Glen Powell (“Twisters”, “Hit Man”, “Top Gun: Maverick”) protagonista di una reinterpretazione in chiave ironica della fiaba “Riccioli d’oro e i tre orsi”, adattata al mondo dei pickup. Lo spot, intitolato “Drive Your Own Story”, è ora disponibile sui canali social di Ram, tra cui Facebook, Instagram e YouTube. Stellantis è l’unica casa automobilistica presente con spot pubblicitari durante il Big Game di quest’anno, con i marchi Ram e Jeep in primo piano.

“Oggi Stellantis vanta una gamma di marchi iconici in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in ogni fase della loro vita”, ha dichiarato Olivier Francois. “Siamo un po’ come Riccioli d’oro: il nostro spot rappresenta questa metafora attraverso una favola radicata nella cultura americana, con Glen Powell nei panni di Riccioli d’oro che testa il Ram 1500, il 2500 heavy duty e il nuovo Ramcharger 1500. Con opzioni che spaziano dall’elettrico all’ibrido fino al motore a combustione, offriamo ai clienti la libertà di scegliere il modello più adatto alle proprie necessità”.

“La nostra presenza come unica casa automobilistica nel più grande evento televisivo americano è perfettamente in linea con la nostra strategia. Il 2025 sarà un anno di crescita per i nostri marchi, che si distingueranno ancora di più dalla concorrenza”.

“Durante le riprese di ‘Twisters’, ho passato moltissimo tempo a bordo di un pickup Ram, quindi questa esperienza è sembrata del tutto naturale”, ha raccontato Powell. “Partecipare a uno spot del Super Bowl è stata un’evoluzione spontanea del mio legame con il marchio, che mi ha già regalato tante emozioni alla guida. Inoltre, lavorare con il regista David Leitch, uno dei miei preferiti, ha reso tutto ancora più entusiasmante. Il risultato è un mix di azione e divertimento, reso ancora più speciale dalla presenza dei miei veri nipoti, Gwen e Witt. Per la mia famiglia, il Super Bowl non è solo football, ma anche un’occasione per stare insieme e commentare gli spot pubblicitari. Essere protagonista di uno di essi, con la mia famiglia accanto, è stato il modo perfetto per chiudere il cerchio”.

“Caricare un drago su un pickup e saltare vulcani non è certo un compito quotidiano per un Ram, ma nulla è impossibile”, ha scherzato Tim Kuniskis, CEO del brand. “Scegliere tra il nuovissimo 1500 Ramcharger 2025, il 2500 Rebel heavy duty o il 1500 RHO non è facile, ma vogliamo che i nostri clienti abbiano sempre la possibilità di scegliere. Alimentato a benzina, elettrico o in versione ibrida, ogni acquirente di un pickup Ram può trovare il modello perfetto per essere il protagonista della propria storia”.

“Volevamo reinterpretare una fiaba classica con un tocco audace e inaspettato, proprio come Ram fa con i suoi veicoli”, ha spiegato il regista David Leitch. “Glen Powell è il protagonista perfetto per questa moderna versione di Riccioli d’oro: con il giusto mix di carisma, determinazione e umorismo, dimostra che il pickup ideale non è troppo grande né troppo piccolo, ma semplicemente quello giusto. Il nostro spot è un viaggio tra avventura, prestazioni e ricerca della scelta perfetta, con un pizzico di magia cinematografica”.

Nella versione rivisitata della fiaba, accompagnata dal celebre brano “Panama” dei Van Halen, Glen Powell si trova di fronte a tre opzioni: il Ram 1500 Ramcharger 2025, il nuovo Ram 2500 Rebel heavy duty e il Ram 1500 RHO, scegliendo di volta in volta il modello più adatto alle sue esigenze. Lo spot, della durata di un minuto, è stato diretto dal celebre regista David Leitch (Minted Content), noto per film d’azione di successo come “Deadpool 2”, “John Wick” e “Bullet Train”. Una versione estesa di 90 secondi è disponibile sul canale YouTube di Ram.