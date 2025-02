Ferrari, ecco perché la 296 Versione Speciale potrebbe essere la più emozionante del 2025

Accanto alla prima Ferrari completamente elettrica, che vedrà la luce nel corso dell’anno, Maranello è pronta a lanciare un’interpretazione più classica della sua filosofia sportiva: la Ferrari 296 Versione Speciale (VS).

Questa nuova creazione rappresenta l’ultima evoluzione di una lunga tradizione di supercar a motore centrale pensate per la massima performance, raccogliendo l’eredità di modelli iconici come la 488 Pista e la 458 Speciale. Ma cosa ci riserverà la Ferrari 296 VS? Innanzitutto, una carrozzeria più aggressiva, scolpita per ottimizzare i flussi aerodinamici e aumentare la deportanza. Le linee saranno ispirate alla Ferrari 296 GT3, la versione da corsa che ha già dimostrato il suo valore sui circuiti internazionali.

Se la 296 GTB ha già impressionato con il suo motore V6 biturbo da 3.0 litri, la Versione Speciale spingerà ancora oltre il limite. Il propulsore ibrido, che nella configurazione standard eroga 819 CV, potrebbe ricevere un incremento di circa 50 CV, portando la potenza totale a 869 CV. Sappiamo già che una variante di questo stesso V6 sarà impiegata nella futura hypercar Ferrari F80, dove raggiungerà 888 CV di potenza termica e un regime massimo di 9.200 giri/min.

Le ultime immagini confermano che la silhouette generale della 296 GTB, ispirata alla storica 250 LM. Tra gli aggiornamenti significativi possiamo citare le prese d’aria posteriori ampliate, applicate per un raffreddamento migliorato. La coda, inoltre, è ridisegnata, con possibili soluzioni aerodinamiche attive, tra cui uno spoiler mobile simile a quello della Ferrari F80 o un design ispirato alla recente 12Cilindri. Da registrare anche un nuovo layout dello scarico, con una configurazione rialzata che potrebbe richiamare lo stile della F80.

La presentazione ufficiale della Ferrari 296 Versione Speciale è attesa entro la fine del 2025, anche se il mese esatto rimane un’incognita. Guardando al passato, la Ferrari 488 Pista è stata svelata a marzo, mentre la 458 Speciale ha debuttato a settembre, quindi entrambe le opzioni restano aperte. La supercar estrema, pensata per esaltare la guida e il coinvolgimento del pilota, sarà senz’altro una delle vetture più emozionanti del 2025.