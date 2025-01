Ferrari, i segreti della produzione che garantiscono l’eccellenza di Maranello

I musei delle grandi case automobilistiche rappresentano sempre un’esperienza istruttiva unica, specie per gli appassionati. In alcuni stabilimenti, come quelli di rinomati marchi tedeschi o francesi, è anche possibile osservare le linee di produzione in azione. Tuttavia, quando si parla di Ferrari, l’esclusività però raggiunge decisamente un altro livello.

La fabbrica di Maranello è accessibile solo ai clienti selezionati e agli sponsor della Formula 1. I visitatori possono godere di un tour su un bus navetta, senza la possibilità di scattare foto o registrare video, lasciando che i loro occhi siano l’unico testimone dell’esperienza.

Passeggiando nel complesso di Maranello, non è raro imbattersi in prototipi “segreti”, motivo per cui l’accesso è mantenuto il più esclusivo possibile. Allo stabilimento Ferrari ci sono non pochi dettagli che testimoniano l’eccellenza di questa leggendaria fabbrica e della sua tradizione aziendale.

Mentre altre case automobilistiche producono centinaia di veicoli quotidianamente, Ferrari si limita a 65 unità al giorno. Con due linee di assemblaggio all’avanguardia, lo stabilimento produce modelli come la 296 GTB e la SF90 su linee separate, una al piano terra e l’altra al piano superiore.

Dal 1947, Ferrari realizza internamente la maggior parte delle sue componenti in alluminio, grazie alla sua fonderia dedicata. L’unica eccezione è l’albero motore in acciaio, prodotto esternamente. Sempre a Maranello, dotata di una turbina di 5 metri e 2000 kW di potenza, l’eccezionale galleria del vento Ferrari replica condizioni atmosferiche complesse per testare sia le supercar stradali che le monoposto di Formula 1.

Dal dopoguerra, Ferrari affida la produzione delle carrozzerie alla Carrozzeria Scaglietti, mantenendo un legame storico con il marchio. A Maranello si occupano invece dell’assemblaggio e della verniciatura. I modelli esclusivi come la FXX, invece, non vengono consegnati ai clienti, ma restano custoditi a Maranello insieme alle vetture di Formula 1 storiche, tra cui quelle guidate da campioni come Gilles Villeneuve e Michael Schumacher.

Ogni Ferrari esce dalla fabbrica sottoposta a test su strada per garantire la massima qualità. Di conseguenza, le auto sono consegnate ai clienti con un massimo di 30 chilometri sul contachilometri. In questo luogo, che non è solo una fabbrica, ma un santuario dell’eccellenza meccanica e del design, lo sappiamo, ogni dettaglio racconta la passione del Cavallino Rampante.