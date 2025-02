Abarth Topolino: il suo arrivo è una boiata pazzesca

Se ne era già parlato lo scorso anno e se ne è tornato di nuovo a parlare nei giorni scorsi, ma a quanto pare si trattava di una boiata pazzesca. Ci riferiamo alla Abarth Topolino di cui vi abbiamo scritto anche noi riportando una notizia che era apparsa in vari siti nazionali e internazionali ma che a quanto pare non era vera. Si diceva che una versione Abarth del quadriciclo elettrico era in arrivo. Secondo quanto trapelato era stato lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois a confermarlo nel corso di una fantomatica intervista a MotorTrend di cui però non vi è alcuna traccia sul web. Ma la notizia è stata smentita dalla stessa Stellantis.

Abarth Topolino: smentito il suo arrivo

Di Abarth Topolino, come detto poc’anzi, si era parlato già in passato. Qui vi mostriamo ad un esempio un render pubblicato dal famoso sito francese L’Automobile Magazine. La verità però è che al momento la casa automobilistica dello scorpione non ha alcuna intenzione di portare sul mercato un simile modello che non avrebbe alcun senso, dato che parliamo di un quadriciclo elettrico pensato per la città con poca autonomia e poca potenza. La voce diceva anche che Fiat stava valutando se realizzare versioni Abarth di altre auto come la Grande Panda, di cui nei giorni scorsi vi avevamo mostrato un interessante render, ma al momento una decisione non è stata ancora presa.

Occorre comunque precisare che la voce smentita parlava più che altro di un kit estetico e non di una vera e propria Abarth Topolino. Ma anche questo è stato smentito anche se ovviamente non possiamo escludere che una qualche azienda in futuro possa provare a realizzare per questa vettura un kit estetico simile a quello che realizzerebbe Abarth. Ma ovviamente non si tratterebbe di un kit “originale”.

Vedremo dunque quali saranno le prossime mosse di Abarth dopo il lancio della 500e e della 600e. Qualcuno ipotizza che, tra le auto di Fiat, una seria candidata a ricevere una versione dello scorpione possa essere il modello che debutterà nel 2026 attualmente conosciuto con il nome di Panda Fastback.