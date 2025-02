Citroën DS 21 Décapotable venduta al prezzo di una Porsche 911 a Parigi

Una splendida Citroën DS 21 Décapotable del 1970 è passata di mano per 140.300 euro, nel corso dell’asta organizzata da RM Sotheby’s a Rétromobile Paris 2025. Si tratta di una cifra particolarmente alta, che si allinea al prezzo di acquisto di una moderna Porsche 911 Carrera, giusto per fare un esempio. Il merito e del meticoloso restauro e della rarità, essendo una delle poche vetture della specie ad essere dotata di alimentazione a iniezione elettronica Bosch.

Qui il motore a quattro cilindri in linea da 2175 centimetri cubi di cilindrata si spinge a 139 cavalli di potenza massima, su un peso di 1350 chilogrammi. L’energia viene scaricata al suolo, sulle ruote anteriori, mediante una trasmissione a 5 rapporti. Buono il quadro prestazionale, efficacemente illustrato dalla punta velocistica, pari a 180 km/h.

Rifinita in un elegante Wedgewood Blue con interni in pelle Marine Blu e soft-top in mohair abbinato, questa Citroën DS 21 Décapotable si offre allo sguardo con note di grande fascino. Il suo look è coinvolgente. Sembra un gioiello nautico a quattro ruote, ma evoca anche l’aspetto di uno squalo, pronto ad aggredire la strada, non con forza bruta ma in modo glamour. Possiamo dire che la vettura francese trasuda raffinatezza e fascino, offerti a profusione.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Ottime le condizioni generali dell’esemplare di cui ci stiamo occupando, anche in virtù della recente revisione eseguita da Pallas Auto, nel Kent (Regno Unito), ad ottobre dello scorso anno, con piccoli lavori di manutenzione e assistenza. Nella circostanza, è stato effettuato un cambio dell’olio e sono stati montati quattro nuovi pneumatici Michelin XAS, oltre a vari giunti sferici e cuscinetti, per una fattura totale nell’ordine dei 4 mila euro.

La Citroën DS 21 Décapotable in esame, nel corso degli anni 2000, è stata sottoposta a un restauro completo da parte del precedente proprietario, che si è rivolto a grandi professionisti dei Paesi Bassi per eseguirlo. L’eccellenza del risultato si nota ad occhio nudo, anche a distanza. Dopo alcune ricerche, è emerso che l’auto fu prodotta dalla fabbrica in configurazione DS 21 Pallas. Solo in tempi successivi è stata convertita nella sua attuale forma Décapotable, come riferisce correttamente la scheda di vendita degli specialisti di RM Sotheby’s.

La variante scoperta della “déesse” prese forma dal 1960 al 1971, in un totale di 1.365 esemplari, 483 dei quali venduti come variante della DS 21. La cabriolet era dotata del massimo in termini di lusso. Veniva proposta con 15 colori di vernice, 13 tonalità di rivestimenti in pelle e tre colori di moquette tra cui scegliere. La Citroën DS 21 Décapotable passata di mano a Parigi è stata nelle mani dello stesso custode dal 2002 al 2012. In quel periodo ha preso forma la trasformazione in versione scoperta, prima di passare nel garage di chi nelle scorse ore l’ha messa in vendita. Questa affascinante auto del “double chevron”, dopo aver reso felici i precedenti owner, si appresta ora a fare la gioia del nuovo acquirente, che potrà giovarsi della sua compagnia per eleganti viaggi su strada a capote aperta. Chapeau!

Fonte | RM Sotheby’s