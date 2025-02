Alfa Romeo Giulia vince il Rallye Monte-Carlo Historique 2025

Alfa Romeo ha aggiunto un’altra gloriosa serie al suo palmares nel motorsport vincendo il 27° Rallye Monte-Carlo Historique. A bordo della loro Alfa Romeo Giulia TI del 1965, Michel Decremer e Jennifer Hugo hanno dominato questa edizione dall’inizio alla fine, confermando il loro status di intoccabili in questo leggendario evento. Già vincitori per due volte, i belgi hanno ripetuto l’impresa tagliando per primi il traguardo nella notte tra martedì e mercoledì, al termine di un percorso tanto impegnativo quanto spettacolare.

Guidata da Michel Decremer e Jennifer Hugo, un’Alfa Romeo Giulia TI del 1965 vince il Rallye Monte-Carlo Historique 2025

Dopo aver lasciato Reims, Decremer e Hugo hanno rapidamente preso il controllo della gara, prima di affermare la loro supremazia sabato pomeriggio. Hanno concluso la loro dimostrazione vincendo le ultime due prove di regolarità, tra cui l’emblematico passaggio attraverso il Col de Turini, regalando all’Alfa Romeo una clamorosa vittoria. Questa performance conferma la competitività e l’affidabilità della Alfa Romeo Giulia TI, simbolo senza tempo del know-how e della passione del marchio italiano.

L’edizione 2025 del Rallye Monte-Carlo Historique si è svolta in condizioni estreme, partendo sulla neve nei pressi di Valencia per poi concludersi sotto il sole primaverile di Monaco. Di fronte a una concorrenza agguerrita e a un parterre di 219 equipaggi, l’Alfa Romeo si è imposta con autorevolezza, dimostrando ancora una volta che per il marchio del Biscione storia e performance vanno di pari passo.

Con quattro vittorie di prova speciale (SR10, SR12, SR16 e SR17), l’equipaggio Decremer-Hugo ha portato in alto i colori dell’Alfa Romeo. Questo successo di Alfa Romeo Giulia è la dimostrazione della ricca tradizione sportiva del marchio e della sua capacità di distinguersi sui terreni più impegnativi.

La storia dell’Alfa Romeo nei rally si arricchisce di questo trionfo, che riecheggia i grandi momenti del marchio nelle competizioni. Questa vittoria al Rallye Monte-Carlo Historique celebra l’impegno di un marchio il cui DNA resta risolutamente incentrato su prestazioni ed emozioni. Le Alfa Romeo Junior 100% elettriche saranno iscritte questo autunno al via del prossimo e-Rallye Monte-Carlo, un evento di punta nelle competizioni a zero emissioni.