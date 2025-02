Dodge Charger Daytona e Ram 1500 si aggiudicano i premi MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2025

La nuovissima Dodge Charger Daytona e Ram 1500 hanno conquistato i primi posti nei MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2025, con la Charger Daytona che si è aggiudicata il premio come Best Sport Coupe e la Ram 1500 che si è aggiudicata il premio nella categoria Best Fullsize Truck. La nuovissima Dodge Charger Daytona, la nuova generazione di muscle car Dodge, è ora disponibile presso i concessionari e rappresenta l’inizio di una gamma Dodge Charger multi-energia. La Ram 1500 ruggisce con un esterno ridisegnato, interni lussuosi, un nuovo propulsore audace sotto il cofano e tecnologia a ogni curva.

Dodge Charger Daytona si aggiudica il premio Best Sport Coupe, Ram 1500 il premio Best Fullsize Truck

“La Dodge Charger Daytona è la nostra scelta come Best Sport Coupe dell’anno, la prima volta che un modello completamente elettrico si è guadagnato questo onore”, ha affermato John Davis, creatore e conduttore di MotorWeek. “Fin dall’inizio, Dodge ha promesso che gli acquirenti non avrebbero dovuto accettare compromessi solo perché la loro caratteristica muscle car ha sostituito il suo classico HEMI V-8 con la propulsione elettrica”.

“In effetti, dallo stile esterno e dalla disposizione interna, ai suoni virtuali incredibilmente adatti che sottolineano in modo udibile la sua accelerazione da razzo, sarebbe difficile non pensare che ci fosse un coro di aste di spinta che pulsava ancora sotto il lungo, largo e piatto cofano anni ’60 della Charger. Quando tutto è detto e fatto, la Dodge Charger Daytona è prima di tutto una muscle car a trazione integrale e poi un’EV.

“Il nostro premio Best Fullsize Truck va al Ram 1500 riprogettato. Ram ha avuto la missione di ridefinire tutte le aspettative su cosa dovrebbe essere un camion fullsize per decenni. Prima è arrivato lo stile da camion di grandi dimensioni, ma è stato rapidamente seguito da caratteristiche inaspettate e altamente innovative come il vano di carico RamBox e, naturalmente, l’abbandono delle balestre per la guida accidentata in favore delle molle. Per non parlare delle crescenti aspettative su cosa dovrebbe essere una cabina di un camion di facile utilizzo con tutte le ultime tecnologie”.

“Ora, il nuovo Ram porta l’innovazione a un livello successivo, a partire dall’abbandono del leggendario HEMI V-8 per un altro baluardo dei grandi pickup, un sei cilindri in linea, qui in versione turbocompressa e noto come Hurricane. Oltre a ciò, questo Ram può essere equipaggiato per ogni ruolo, dal compagno di lavoro all’uomo d’affari cittadino, con caratteristiche disponibili come cerchi da 22 pollici, sospensioni pneumatiche a quattro angoli, impianto audio con 23 altoparlanti e persino sedili in pelle trapuntata. Tuttavia, può ancora trainare quasi sei tonnellate. Allo stesso tempo robusto e raffinato, il nuovo Ram 1500 è anche una nuova forza da non sottovalutare nei pick-up full-size”. Dunque per Dodge Charger Daytona e Ram 1500 un nuovo importante riconoscimento.

Negli ultimi 44 anni, MotorWeek si è fermato a metà della sua stagione televisiva per fare il punto sul settore automobilistico e per giudicare le migliori auto e camion nuovi dell’anno. La valutazione include la guida, la ricerca e l’esecuzione di test strumentati di oltre 150 nuove auto e camion ogni anno e da quelle recensioni MotorWeek sceglie un elenco finale dei migliori veicoli nella loro categoria.

I vincitori dei MotorWeek Drivers’ Choice Awards tra cui Dodge Charger Dayton ae Ram 1500 vengono selezionati in base alla loro aderenza a criteri pertinenti e alla natura distintiva in più categorie distinte, ciascuna delle quali riflette una sfaccettatura dei rispettivi segmenti e delle attuali tendenze dei consumatori. Un episodio di MotorWeek con tutti i vincitori del premio è programmato per andare in onda a partire dall’8 febbraio (controlla gli elenchi locali) su PBS e il 16 febbraio su MAVTV.