Fiat è automotive partner della Frecciarossa Final Eight 2025 a Torino

Dal 12 al 16 febbraio 2025, Fiat avrà il privilegio di essere il partner automobilistico ufficiale della Frecciarossa Final Eight, un evento di grande prestigio che vede competere le migliori squadre di basket italiane per la conquista della Coppa Italia. Questa sarà la terza edizione consecutiva che si svolgerà presso l’Inalpi Arena di Torino, città che ha visto nascere il marchio FIAT.

Con questa collaborazione, Fiat intende consolidare ulteriormente il proprio legame con la città e con il territorio piemontese. La manifestazione vedrà il supporto non solo della Regione Piemonte, ma anche della Camera di commercio di Torino, che insieme alla Lega Basket (LBA) contribuiranno all’organizzazione di un evento che rappresenta un punto di riferimento del basket nazionale, coinvolgendo sia il settore maschile che femminile. L’evento, che sarà arricchito da diverse iniziative e attività di intrattenimento, offrirà un’esperienza completa per il pubblico.

La storica competizione nazionale rappresenterà anche una vetrina importante per FIAT, che coglierà l’occasione per presentare il primo modello della sua nuova famiglia globale: la Grande Panda. Questo innovativo veicolo sarà esposto sia nel foyer del palazzetto che a bordo campo, permettendo a tutti i partecipanti e spettatori di ammirarlo da vicino. Recentemente, il marchio ha dato il via agli ordini per le versioni ibrida ed elettrica di questo nuovo modello, progettato con cura e attenzione al dettaglio presso il Centro Stile FIAT di Torino.

La Grande Panda si ispira al design iconico del modello degli anni ’80, ma si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee pulite ed essenziali, e per un abitacolo estremamente funzionale. Queste caratteristiche la rendono perfetta per la mobilità familiare e urbana, rappresentando un passo importante nel percorso del marchio FIAT verso un futuro più sostenibile ed innovativo.

FIAT ribadisce ancora una volta il suo costante impegno al fianco dello sport e dei giovani atleti italiani, confermando la sua vicinanza a queste importanti realtà. Per l’occasione, il marchio mette a disposizione dell’evento una flotta di Fiat 600, nelle versioni elettriche e ibride. Questi veicoli, ormai diventati simbolo della mobilità urbana sostenibile, coniugano perfettamente l’innovazione tecnologica e il rispetto per l’ambiente. La Fiat 600 si distingue non solo per la sua modernità, ma anche per il suo design iconico, che richiama l’italianità e l’eleganza della Dolce Vita, rivelando uno stile unico e senza tempo.