Fiat Grande Panda: ecco quando avverranno le prime consegne

Fiat Grande Panda è stata svelata lo scorso 11 luglio e finalmente a fine gennaio si sono aperti gli ordini in Italia e abbiamo conosciuto i prezzi di listino del nuovo modello di punta di Fiat. La versione ibrida entry level parte da 18.900 euro mentre l’elettrica da 24.900 euro. La vettura nella versione pop con motore ibrido viene offerta in promozione a 16.950 euro. Sarebbero già oltre 15 mila le unità ordinate in Europa del nuovo modello e siamo solo all’inizio.

Entro fine aprile dovrebbero avvenire le prime consegne di Fiat Grande Panda

Ora che finalmente si sono aperte le vendite di Fiat Grande Panda in tanti si stanno domandano quando avverranno le prime consegne del modello. Secondo quanto trapelato fino ad oggi lo sbarco in concessionaria del modello avverrà nel corso del prossimo mese di marzo. Le prime unità del nuovo modello nella versione elettrica al 100 per cento dovrebbero avvenire entro la fine del prossimo mese di aprile.

Per quanto riguarda invece la versione entry level di Fiat Grande Panda, quella con motore ibrido si dovrà aspettare un poco di più. Si dice infatti che le prime unità saranno consegnate entro la fine del prossimo mese di giugno. Ricordiamo che di recente il CEO di Fiat Olivier Francois ha pure detto che una versione a benzina del modello sarà messa in vendita più avanti ma solo in alcuni mercati selezionati. Al momento non è chiaro se tra questi ci sarà anche l’Italia. In tal caso la vettura verrebbe messa in vendita ad un prezzo intorno ai 14.900 euro.

Molto probabile invece l’arrivo di una versione 4X4 del modello con Francois che ha ammesso che è già in fase di sviluppo da parte di Fiat. “Stiamo considerando seriamente l’opzione di rendere la Panda 4×4 disponibile in una versione elettrica o con altre soluzioni innovative. È un passo importante per noi garantire che la Panda rimanga fedele al suo DNA di robustezza e versatilità”, ha dichiarato il numero uno della casa torinese.