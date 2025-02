Alfa Romeo: il 2025 inizia nel segno di Junior

Il 2025 di Alfa Romeo parte alla grande grazie agli entusiasmanti risultati di vendita della Junior: a poche settimane dal lancio sono stati piazzati oltre 22.000 ordini, con un mix BEV del 21% . Un risultato che supera di gran lunga le previsioni, infondendo grande fiducia ora che la gamma è completa, grazie all’arrivo della versione Ibrida Q4. Un ottimo inizio in vista dell’imminente apertura delle vendite in Giappone e Australia, due mercati con grandi potenzialità per Alfa Romeo.

L’entusiasmo con cui i clienti europei hanno accolto la sportiva compatta è stato il motore trainante dell’intera gamma, composta da Tonale, Giulia e Stelvio. Nei rispettivi segmenti, tutti e tre i modelli continuano a incarnare i valori dell’italianità, della sportività e della passione del marchio, in tutto il mondo.

Santo Ficili, amministratore delegato dell’Alfa Romeo ha dichiarato: “Al Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles ho condiviso l’obiettivo ottimistico di 20.000 unità di Junior entro fine gennaio. Per me, superare le aspettative non può quindi che essere una conferma di come sta andando il progetto e del grande lavoro della nostra rete di concessionari. Con gratitudine verso tutti coloro che hanno scelto Junior fino a oggi, ci concentriamo ora sul suo debutto in Giappone e Australia, dove avrà il compito di supportare con la sua ondata di novità l’intera gamma – composta da Giulia, Stelvio e Tonale, già disponibili presso i concessionari Alfa Romeo.”

Dunque un ottimo inizio di anno per la casa automobilistica del Biscione grazie soprattutto al suo ultimo arrivato nella gamma.