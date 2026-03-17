Alfa Romeo Tonale: la versione aggiornata del SUV debutta in Giappone

Stellantis Japan lancerà la versione aggiornata del SUV Alfa Romeo Tonale presso le concessionarie autorizzate Alfa Romeo di tutto il paese a partire da martedì 17 marzo. Il prezzo di listino consigliato dal produttore parte da 5.990.000 yen (tasse incluse).

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Da oggi la nuova Alfa Romeo Tonale in vendita anche in Giappone

Presentata per la prima volta nel 2023, la Tonale è un SUV di medie dimensioni che simboleggia la trasformazione di Alfa Romeo, fondendo l’estetica del design italiano con la funzionalità moderna. Oltre a uno stile che affina il senso estetico ereditato dal marchio con la moderna artigianalità, la tradizionale reattività dello sterzo e l’esclusiva dinamica di guida offrono un’esperienza di guida appassionante. Inoltre, grazie a sicurezza e comfort superiori e a una connettività avanzata, è un modello che apporta un nuovo valore agli spostamenti quotidiani. La nuova Alfa Romeo Tonale si è evoluta in modo significativo con un frontale rinnovato, nonché miglioramenti in termini di prestazioni e qualità di guida.

La caratteristica più sorprendente degli esterni della nuova Alfa Romeo Tonale è l’audace evoluzione del design frontale. L’iconico “Scudetto” del marchio è stato reinterpretato in chiave moderna, riprendendo il design classico della “33 Stradale“, prodotta in edizione limitata di 33 esemplari in tutto il mondo nel 2023. È rinato come un design più tridimensionale e di grande impatto, caratterizzato da linee decise.

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Inoltre, il design del “trilobo”, è stato riprogettato con una linea orizzontale più pronunciata, che conferisce maggiore stabilità visiva e un frontale più imponente. Il paraurti è stato ingrandito e ha assunto una forma angolata verso i bordi, donandogli un aspetto più muscoloso.

Sul lato dello Scudetto, Alfa Romeo Tonale presenta quattro piccole aperture, una novità assoluta per la vettura. Queste fungono da prese d’aria, contribuendo a migliorare il flusso d’aria nel cofano e le prestazioni aerodinamiche, enfatizzando al contempo un’impressione sportiva, che richiama la “P3 (Tipo B)”, una monoposto di Formula 1 attiva nel mondo del motorsport negli anni ’30.

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Inoltre, la presa d’aria del paraurti è stata ingrandita per migliorare l’efficienza di raffreddamento del radiatore. Convogliando in modo efficiente l’aria che tende a ristagnare sotto il cofano dai passaruota anteriori verso le fiancate della carrozzeria, contribuisce ulteriormente a ridurre la turbolenza e il rumore del vento.

In linea con l’evoluzione del design frontale, anche le dimensioni della carrozzeria nella parte anteriore del veicolo sono state modificate, riducendo la lunghezza complessiva di 10 mm. Inoltre, allargando le carreggiate anteriori e posteriori di 4 mm per lato, la vettura ha raggiunto un equilibrio tra maneggevolezza e stabilità di guida, mantenendo al contempo l’estetica del design e affinando ulteriormente la dimensione ideale a cui Alfa Romeo Tonale aspira.

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I cerchi sono ispirati ai “33 Stradale” e caratterizzati da un motivo a trifoglio. L’ampia carreggiata dei cerchi crea un look potente e sportivo (solo per la versione Veloce). Gli stemmi anteriori e posteriori adottano lo stesso design monocromatico della “33 Stradale” e del modello compatto “Junior” presentati lo scorso anno. Come dettaglio che simboleggia l’identità della nuova generazione Alfa Romeo, ne accentua l’aspetto raffinato. La scritta “TONALE” sul posteriore è stata modificata, passando dal tradizionale argento a una tonalità scura, creando un senso di unità con il badge Veloce posizionato lateralmente nell’allestimento Veloce.

E’ stata anche ampliata la gamma di colori dei sedili, aggiungendo una nuova opzione di rosso (pelle naturale) oltre al nero (pelle naturale) già disponibile. Con i sedili rossi, le cuciture rosse sono applicate non solo ai sedili, ma anche alla plancia, ai pannelli delle portiere e al bracciolo centrale, creando un ambiente raffinato e di alta qualità.

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Inoltre, sono stati aggiunti nuovi pulsanti di scelta rapida che consentono di attivare istantaneamente il riscaldamento del volante e dei sedili, dando vita a un’interfaccia intuitiva e incentrata sul guidatore.

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Alfa Romeo Tonale è dotata di un sistema ibrido che combina un motore a benzina da 1,5 litri e un motore elettrico a 48 V, erogando una potenza massima di sistema di 175 CV. La gestione del motore è stata rivista per migliorare le prestazioni di accelerazione, riducendo il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h da 8,8 secondi a 8,5 secondi, con conseguente partenza più fluida e accelerazione più potente.

Anche l’equilibrio tra la gestione del motore a combustione e quella del motore elettrico è stato ottimizzato e sono state adottate modifiche alla fasatura variabile delle valvole e all’anticipo di cambiata alle marce superiori per un’accelerazione ancora più fluida. Inoltre, sono state migliorate le condizioni per il riavvio del motore durante la guida in modalità elettrica, migliorando la reattività del veicolo.

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La nuova Alfa Romeo Tonale offre un’esperienza di guida confortevole con un’accelerazione fluida, sia in città che in autostrada. I team di progettazione, pianificazione del prodotto e ingegneria hanno collaborato per implementare miglioramenti su più fronti, al fine di incrementare ulteriormente l’affidabilità e la qualità delle finiture.

Nel processo produttivo, è stato introdotto per la prima volta il sistema di telecamere “Eagle Eye”, che scansiona e rileva le condizioni della verniciatura della carrozzeria a 360 gradi, rafforzando la nostra capacità di individuare irregolarità e scrostature con elevata precisione. Inoltre, sono stati definiti standard più rigorosi per gli spazi tra i pannelli e la precisione di assemblaggio, migliorando la qualità degli esterni. Sono stati inoltre introdotti nuovi strumenti di ispezione nelle verifiche finali per migliorare l’accuratezza dei controlli pre-spedizione.

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Per quanto riguarda il controllo del veicolo, è stato adottato un nuovo software con impostazioni di rilevamento riviste per i sistemi ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) al fine di prevenire falsi allarmi causati da pioggia, fango e forte luce solare. Infine, è stata migliorata la praticità della ricarica wireless degli smartphone, prevenendo l’accumulo di calore all’interno del dispositivo e il conseguente surriscaldamento. Migliorata inoltre anche l’efficienza termica del sistema di climatizzazione durante il suo utilizzo, anche a veicolo fermo o in coda nel traffico, al fine di creare un ambiente interno più confortevole.

La vettura in Giappone è disponibile in due allestimenti: la versione base Sprint e la top di gamma Veloce. La Sprint è dotata di sedili in tessuto e cerchi da 18 pollici, offrendo un buon equilibrio tra design, piacere di guida, dotazioni di sicurezza avanzate e connettività. La Veloce è un allestimento che enfatizza ulteriormente la sportività e la qualità. È equipaggiata con cerchi da 20 pollici con design a tre razze e finiture interne di alta qualità, come i sedili in pelle, combinando prestazioni di guida e comfort ad alto livello. La gamma è stata ampliata rispetto all’unico allestimento della generazione precedente per soddisfare una gamma più ampia di esigenze.

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La nuova Alfa Romeo Tonale ora comprende cinque opzioni: i già esistenti “Bianco Alfa”, “Nero Alfa” e “Grigio Vesuvio”, oltre al “Rosso Brera” e al nuovo “Verde Monza”. Il “Rosso Brera” è un rosso vibrante, già apprezzato anche sul modello “JUNIOR”, che esprime con forza lo stile passionale tipico di Alfa Romeo. Il nuovo “Verde Monza” è un verde intenso con una finitura delicata che mostra diverse sfumature a seconda dell’angolazione della luce e dell’ambiente. Alla luce del sole, la sua vivacità risalta e ne esalta ulteriormente la presenza, mentre di notte o in ambienti chiusi assume una tonalità più tenue, mettendo ulteriormente in risalto la bellezza delle linee della carrozzeria.

Con il suo nuovo design, le prestazioni di guida migliorate e la qualità raffinata, la passione di Alfa Romeo per la guida raggiunge un livello superiore. La nuova Alfa Romeo Tonale incarna appieno il DNA della casa automobilistica del biscione anche in Giappone.