Jeep Commander, in arrivo il mild hybrid a 48 Volt: primi test su strada del nuovo sistema

Jeep continua ad allargare il raggio della propria elettrificazione in Brasile e, dopo la Renegade 2027, si prepara a introdurre la tecnologia mild hybrid a 48 Volt anche sulla Jeep Commander 2027. I primi segnali concreti arrivano dalla strada, dove un prototipo del SUV è stato avvistato durante una sessione di test comparativi insieme all’attuale versione Turbo 270. Un indizio che lascia pochi dubbi sulla direzione presa da Stellantis per uno dei modelli più importanti del marchio.

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In Brasile si avvicina il debutto della Jeep Commander con mild hybrid a 48 Volt

Le immagini pubblicate da Eduardo Rodrigues di AutoPapo mostrano una Jeep Commander coperta da una leggera mimetizzazione, ma non sembrano anticipare cambiamenti di design. Secondo quanto emerso, infatti, il SUV non dovrebbe ricevere modifiche estetiche rilevanti. Il camuffamento servirebbe più che altro a proteggere il veicolo durante i test e a evitare attenzioni indesiderate. Il vero centro dell’aggiornamento, quindi, non sarà l’aspetto esterno, ma il lavoro fatto sotto il cofano.

La novità più importante riguarda appunto l’arrivo del sistema mild hybrid a 48 Volt, che la casa americana dovrebbe proporre su tre versioni della Jeep Commander 2027: Longitude Hybrid, Limited Hybrid e Overland Hybrid. È una scelta che fa capire come questa tecnologia non verrà trattata come una variante marginale, ma come una parte vera e propria della gamma, destinata ad avere un ruolo importante nell’offerta del modello.

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Dal punto di vista tecnico, il nuovo sistema abbina il motore termico a un’unità elettrica supplementare capace di sviluppare 28 CV e 5,6 kgfm di coppia. Non si tratta di una configurazione pensata per trasformare radicalmente la personalità del SUV, ma di una soluzione sviluppata per migliorare il funzionamento complessivo dell’auto in due direzioni. Da una parte, il supporto elettrico può rendere il motore più pronto nelle fasi di accelerazione e ripresa; dall’altra, può essere sfruttato per ottimizzare l’efficienza e contenere i consumi nei percorsi di tutti i giorni.

In sostanza, la Jeep Commander mild hybrid punterà a offrire una guida più fluida e più intelligente nella gestione dell’energia, seguendo una filosofia che ormai molte case automobilistiche stanno adottando nei modelli con elettrificazione leggera. Anche la denominazione dovrebbe restare coerente con quanto già visto nella gamma: la nuova versione potrebbe infatti chiamarsi T270 Hybrid, seguendo la logica già utilizzata da Stellantis sui propulsori della stessa famiglia.

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Interessante anche la scelta relativa alla trasmissione. Secondo le anticipazioni, Stellantis avrebbe deciso di mantenere sulla Commander il cambio automatico Aisin a 6 rapporti, preferendolo al sistema E-DCT. È una decisione che suggerisce continuità tecnica e probabilmente anche la volontà di puntare su una soluzione già ben conosciuta, senza introdurre troppe variabili in una fase di aggiornamento importante ma mirata.

Per alimentare il sistema, il SUV utilizzerà una batteria da 48 Volt da 0,9 kWh, che sarà ricaricata sia dal motore a combustione sia dall’unità elettrica. Come già accade su altri modelli del gruppo con tecnologia mild hybrid, la batteria sarà collocata sotto il sedile del conducente. Una posizione studiata per non compromettere la funzionalità interna e per integrarsi in modo ordinato nell’architettura del veicolo.

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La gestione delle diverse modalità di funzionamento sarà completamente automatica. Un sistema elettronico si occuperà di far dialogare parte termica ed elettrica, scegliendo di volta in volta se privilegiare la spinta, l’efficienza o il risparmio di carburante. È proprio questo il punto più interessante della nuova Jeep Commander: non un ibrido pensato per cambiare radicalmente il modello, ma una soluzione concreta per renderlo più efficiente e più attuale, senza snaturarne il carattere. Il debutto commerciale è atteso all’inizio della seconda metà dell’anno, dopo il lancio della Renegade 2027 con la stessa impostazione tecnica.